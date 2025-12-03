Σχέδιο ΕΕ για κρίσιμα προϊόντα «made in Europe»

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν στόχους να παρασκευάζονται προϊόντα στην Ευρώπη κατά 70%, καθώς προωθούν τα εγχώρια προϊόντα και τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η πολιτική αυτή θα μπορούσε να κοστίσει στις εταιρείες της ΕΕ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς θα τις υποχρεώσει να αγοράζουν πιο ακριβά ευρωπαϊκά εξαρτήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το σχέδιο νόμου που θα παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Γάλλος επίτροπος Stéphane Séjourné επιβλέπει την πρόταση, η οποία σηματοδοτεί το αποκορύφωμα των πολυετών προσπαθειών της Γαλλίας να επικεντρωθεί στην εγχώρια παραγωγή, καθώς η προβληματική βιομηχανία της Ευρώπης προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές από την Ασία, ιδίως στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και ορισμένων βαρέων βιομηχανιών.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας θα αντικατοπτρίζει τις βασικές βιομηχανικές πολιτικές της Κίνας «Made in China 2025» και «China Standards 2035», οι οποίες ώθησαν τις ξένες εταιρείες να προχωρήσουν σε κοινοπραξίες με κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της.

«Αυτό που προσπαθούμε να προτείνουμε είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της τόσο αναγκαίας προστασίας της βιομηχανίας μας και της ανοιχτής στάσης, η οποία είναι πολύτιμη για το DNA της Ευρώπης», δήλωσε ο Séjourné.

Χώρες που προηγουμένως ήταν επιφυλακτικές, όπως η Γερμανία, έχουν δηλώσει ότι, λόγω της οικονομικής κατάστασης, θα εξετάσουν θετικά την υιοθέτηση περισσότερων κανόνων που ευνοούν τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία και τις καθαρές τεχνολογίες, όπως τα ηλιακά πάνελ.

Τρεις αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι συζητούνται όρια τοπικού περιεχομένου έως και 70% ως μέρος του σχεδίου βιομηχανικής πολιτικής, αλλά ότι οι στόχοι θα ποικίλλουν, ανάλογα με το πόσο κρίσιμος είναι ο τομέας και πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση.

Για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, τα κρατικά κίνητρα θα χορηγούνται μόνο σε οχήματα που πληρούν τα κριτήρια αναφοράς. Οι μπαταρίες θα πρέπει επίσης να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο ευρωπαϊκού περιεχομένου, δήλωσε ένας αξιωματούχος.