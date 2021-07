Επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα sport drinks

Μετά τα ενεργειακά έρχονται στην Ελλάδα και τα εμπλουτισμένα ροφήματα, ενισχύοντας την εγχώρια κατηγορία ροφημάτων, που αναπτύσσεται με διψήφιο ποσοστό την τελευταία διετία ενώ παγκοσμίως η αγορά τζιράρει σχεδόν 15 δισ. δολ.

Ακόμη και εν μέσω πανδημίας καταγράφεται διψήφια ανάπτυξη, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αγοράς, με τις εταιρείες να επενδύουν κυρίως στα σημεία μικρής λιανικής. Στην ίδια αγορά είναι και τα βιταμινούχα νερά αλλά και οι χυμοί, με τις αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις να πιέζουν τη βιομηχανία για νέα προϊόντα, πιο υγιεινά και χωρίς ζάχαρη.

Τα εμπλουτισμένα ροφήματα συνδυάζονται εν πολλοίς με αυτή τη στροφή σε πιο υγιεινή διατροφή, άσκηση και ευ ζην και γι’ αυτό κατατάσσονται στα λεγόμενα sports drinks. Πρόσφατα έκανε ντεμπούτο στην αγορά των εμπλουτισμένων ροφημάτων η Coca-Cola με το Aquarius ενώ διερευνά να εισάγει και άλλα σήματα της κατηγορίας στην τοπική αγορά.

Όπως εξηγούν στο Euro2day.gr στελέχη της εταιρείας, το Aquarius Water+ περιλαμβάνει τα βασικά μέταλλα - μαγνήσιο και ψευδάργυρο - αντισταθμίζοντας τις απώλειες νερού και μετάλλων, που ο δραστήριος τρόπος ζωής αφαιρεί καθημερινά από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Βέβαια το Aquarus Water+ δεν είναι νέο σήμα στο χαρτοφυλάκιο της πολυεθνικής. Στην Ελλάδα λανσάρεται τώρα. Όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, το λανσάρισμα του Aquarius Water+ αποτελεί μέρος της εξέλιξης της The Coca-Cola Company σε Total Beverage Company, με εργαλείο ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 200 μαρκών στις 200 χώρες που έχει παρουσία σήμερα – από αναψυκτικό μέχρι νερό, καφέ, τσάι, χυμούς και κομπούχα. Το νέο προϊόν εγκαινιάζει ουσιαστικά την κατηγορία στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικής εταιρείας, που διερευνά πάντως περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Στόχος είναι να φέρει τις καλές επιδόσεις που έχει σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Μια άλλη αξιοσημείωτη κίνηση στην αγορά κάνει η The Love Company Hellas, μετεξέλιξη της Modello Group, που φέρνει από Σεπτέμβριο ένα ισοτονικό νερό της εταιρείας Ready Nutrition, στην οποία έχει επενδύσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Όπως σημειώνουν στο Εuro2day.gr στελέχη της εταιρείας, το συγκεκριμένο προϊόν, όπως και άλλα της σειράς δεν περιέχουν ζάχαρη και βασίζονται αποκλειστικά σε φυσικά συστατικά. Στην ουσία τα στελέχη της The Love Company Hellas μιλούν για μια νέα γενιά ροφημάτων που δεν συγκρίνονται με προϊόντα γνωστά στην αγορά, όπως Powerade, Lucozade ή Gatorade. Σημειώνεται ότι η The Love Company Hellas έχει πάρει τα δικαιώματα ανάπτυξης της σειράς όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως και τα ενεργειακά ποτά έτσι και τα ισοτονικά και τα εμπλουτισμένα πωλούνται τόσο σε μεγάλα supermarkets σε όλη την Ελλάδα όσο και στη μικρή λιανική, καθώς και σε γυμναστήρια και χώρους ευεξίας και άθλησης. Το νέο προϊόν της The Coca-Cola Company πέρα από supermarket διατίθεται σε περίπτερα σε Αττική, Κρήτη και Ρόδο, όπως σημειώνεται από την εταιρεία.

Οι προοπτικές της αγοράς

Αν και το συγκεκριμένο προϊόν είναι βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στο στοιχείο του νερού, δεν είναι αμιγώς ενεργειακό ποτό, οι επιδόσεις του προσμετρώνται στην κατηγορία. Εξάλλου, όπως σημειώνει στέλεχος της Τhe Coca-Cola Company σε ερώτημα σχετικά με το μέγεθος της αγοράς: “υπάρχει μια συνολική, ευρύτερη αγορά που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα εκείνα που “απαντούν” στην ολοένα και μεγαλύτερη στροφή του κοινού προς την κατανάλωση πιο υγιεινών επιλογών – είτε αυτές αφορούν σε τρόφιμα, είτε σε ροφήματα, είτε σε συμπληρώματα διατροφής. Και εκεί σαφώς μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεραστούν με ακρίβεια στοιχεία και νούμερα, δεδομένου του όγκου της πληροφορίας”.

Στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εταιρεία αναφέρουν ότι η αγορά ροφημάτων (που όπως μας εξηγεί, παγκοσμίως άτυπα, ονομάζεται Enhanced Water, στην οποία ανήκει το Aquarius Water+), με βάση έρευνα του Research and Markets, αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 9,2% μέχρι το 2027, και ο τζίρος να ξεπεράσει τα 15 δις δολάρια. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen η κατηγορία αυτή κατά τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζει ανάπτυξη μεγαλύτερη του 11% ανά έτος.