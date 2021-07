Τέσσερις νέοι Partners για την PwC Ελλάδος

H PwC Ελλάδας, με γνώμονα την ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών της και παραμένοντας πιστή στον σκοπό της για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με 4 νέους Partners.

Τα νέα μέλη της διοικητικής ομάδας θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των προσφερόμενων ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, τομείς στους οποίους η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Ευάγγελος Μαρκόπουλος, Advisory

O Ευάγγελος Μαρκόπουλος με εμπειρία 24 ετών στο Management Consulting, ηγείται του κλάδου Energy, Utilities, Telecoms & Government και της ομάδας business development του τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC Ελλάδας. Αποτελεί βασικό στρατηγικό σύμβουλο των μεγαλύτερων εταιρειών στην αγορά ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με εστίαση σε έργα μετασχηματισμού εκτεταμένου εύρους και ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και σε έργα ρυθμιστικής συμμόρφωσης, εμπορικής στρατηγικής και διαχείρισης αλλαγής. Είναι κάτοχος Beng σε Electrical & Electronic Engineering και MSc σε Control Systems από το Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου.

Νίκος Χοστελίδης, Advisory

O Νίκος Χοστελίδης εντάχθηκε στην ομάδα Financial Services Advisory της PwC το 2006. Το 2016, μετά από μια πολυετή πορεία στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό κλάδο, ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος Insurance Consulting της εταιρείας. Στον ρόλο αυτό ηγήθηκε μεγάλων έργων στον ασφαλιστικό κλάδο με έμφαση στην εμπορική στρατηγική, τα δίκτυα διανομής και τον εταιρικό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Από το 2020, ο Νίκος ηγείται της ομάδας Financial Services Customer & Operations ενώ κατέχει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση σημαντικών έργων του τραπεζικού τομέα. Είναι κάτοχος CFA και μέλος της ελληνικής κοινότητας CFA, ενώ έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Κυριακή Πλαστήρα, Assurance

Η Κυριακή Πλαστήρα είναι επικεφαλής του τμήματος Accounting Consulting Services, με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστικής και εφαρμογής των IFRS. Επιπρόσθετα, η Κυριακή συμμετείχε και ηγήθηκε αρκετών ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων που αφορούσαν κυρίως πελάτες του χρηματοοικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Είναι κάτοχος BSc in Public and Business Administration από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Η Κυριακή είναι επίσης Εγκεκριμένη Ορκωτός Λογιστής στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Βούλα Μαρουσάκη, Τax & Legal

H Βούλα Μαρουσάκη ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην PwC το 2005 και έκτοτε αποτελεί μέλος της ομάδας Tax & Legal. Είναι στέλεχος με σημαντική εμπειρία σε ένα μεγάλο εύρος φορολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ελληνικών και αλλοδαπών πολυεθνικών εταιρειών μεταξύ των οποίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού δικαίου και εξαγορές και συγχωνεύσεις. Είναι επικεφαλής της ομάδας International Tax Services της PwC Ελλάδας καθώς και του Corporate Income Tax, ενώ είναι υπεύθυνη για τους κλάδους Ναυτιλίας και Φιλοξενίας. Παράλληλα λειτουργεί ως σύμβουλος φυσικών προσώπων σε θέματα που αφορούν στη διαδοχή, την ίδρυση family offices, trusts και foundations καθώς και νομικών δομών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση διεθνούς φορολογίας και φορολογίας νομικών προσώπων.

Είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne Paris I.

O Μάριος Ψάλτης, CEO, PwC Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε τα στελέχη μας να εξελίσσονται. Οι νέοι partners με την αδιαμφισβήτητη εμπειρία τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων όπως αυτοί διαμορφώνονται στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων της αγοράς και των πελατών μας».