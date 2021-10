Πραγματοποιήθηκε το Agile Finance Conference 2021

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την BOUSSIAS το διαδικτυακό συνέδριο Agile Finance Conference 2021, τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου με την παρουσία δεκάδων οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων.

Σε μια εποχή που εξαιτίας και της απρόσμενης συνθήκης της πανδημίας υπόκειται σε βαθιές αλλαγές, ο τρόπος λειτουργίας των αγορών τίθεται στο μικροσκόπιο και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αναδύεται στην επιφάνεια.

Ποιος είναι ο ρόλος των Οικονομικών Διευθυντών στη σύγχρονη πραγματικότητα και πώς θα επιτύχουν τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν; Το agile διαθέτει τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας, που το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογή στο corporate finance.

Μια σειρά εξαιρετικά καταρτισμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν ηχηρό παρόν στο συνέδριο και παραθέτοντας πρακτικά παραδείγματα, ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα που παρέχει το agile με την εφαρμογή του στο πλαίσιο λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς διαπραγμάτευση στο συνέδριο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά μιας agile οικονομικής διεύθυνσης και παρατέθηκαν στρατηγικές για την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, ύστερα από την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα για την αναδιάρθρωση των οικονομικών των επιχειρήσεων, με σκοπό να καταστούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Έγινε αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες αλλά και στη μέθοδο αξιοποίησης των ευκαιριών για διεύρυνση ή ανάκτηση μεριδίων της αγοράς.

Στο μικροσκόπιο των ομιλητών τέθηκε και το ζήτημα των περικοπών, αφού εξετάστηκε το κατά πόσο αυτές αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για μια επιχείρηση που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τους οικονομικούς στόχους της. Επίσης, ξεδιπλώθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων με γνώμονα την προδραστικότητα έναντι της αντίδρασης.

Το συνέδριο χωρίστηκε σε 4 sessions με παρουσιαστή-συντονιστή τον Παναγιώτη Μαρκέτο, Business Editor και Επιστημονικό Συνεργάτη του ομίλου BOUSSIAS. Στo πρώτο session με τίτλο «Transforming Finance for Agility, Performance & Innovation», ομιλητές ήταν η Loreal Jiles, Vice President of Research and Thought Leadership, IMA, ο Dante Healy, Senior Finance Leader & Financial Transformation Specialist, ο Christoph Dibbern, Senior Consultant, Systemic Agile Coach και ο Alexandre Catsaros, Group Controller & Finance Transformation Director στην Centrient Pharmaceuticals.

Στο δεύτερο session «Digitizing Finance: An Agile Approach to Change», κλήθηκαν να τοποθετηθούν η Paula Dragomir, Lead Senior Consultant, ο Hendrik Esser, Agile Program Director, ο Hafiz Roslan, Finance Transformation Thought Leader και ο Anders Liu-Lindberg, leading advisor to senior Finance and FP&A leaders.

Στο τρίτο session «Finance Contribution to Scaling Up & Growth» συμμετείχαν ως ομιλητές οι Δημήτρης Δημητρίου, CEO και ιδρυτής της Certified Public Accountants (CPA, AIA, ACA), Σπύρος Κοκκόλης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, Retail Sales Director στην Alfa Ζύμη και Ιωάννης Παπαδόπουλος, Group CFO της ELBISCO.

Τέλος, στο session 4 με τίτλο «Disruptive Business Finance Management Practices» μίλησαν ο Νικόλαος Βίγκος, CFO στη MERCK HELLAS, ο Περικλής Τερλιξίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Attica Hub for the Economy of Data and Devices (ahedd) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ο Αριστείδης Ζέρβας, Group CFO στην KLEEMANN HELLAS.

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες CPA, DIS και [email protected], ενώ χορηγοί επικοινωνίας CNN Greece, Deal, Euro2Day, Οικονομική Επιθεώρηση. To συνέδριο μεταδόθηκε μέσω live streaming από τη CONEQ.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς η επένδυση στο agile προσφέρει στις επιχειρήσεις την ταχύτητα, την ευελιξία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται. Γιατί ηγέτες αναδεικνύονται μόνο εκείνοι που πρωτοπορούν.