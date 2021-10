«Πρεμιέρα» στην Ελλάδα κάνει το HBO Max

Ανατροπές στο τοπίο της συνδρομητικής τηλεόρασης και στην εγχώρια αγορά των streaming υπηρεσιών αναμένεται να επιφέρει η άφιξη του HBO Max στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται εντός 2022.

Η Warner Media, παρουσιάζοντας τα σχέδιό της για επέκταση των υπηρεσιών HBO Max στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του HBO Max European Launch Event, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει από τις 26 Οκτωβρίου σε Ισπανία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί με τη χώρα μας, το 2022, θα προστεθούν οι Τουρκία, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία, όπου αποτελούν χώρες που είτε είχε ελάχιστη είτε καθόλου παρουσία.

Ειδικότερα θα ξεκινήσει σε 27 χώρες κατά την αρχική φάση της ευρωπαϊκής του διάθεσης, ενώ θα κυκλοφορήσει σε επτά νέες το 2022.

Το HBO Max θα φέρει ταινίες, παιδικά προγράμματα και πρωτότυπες σειρές από τις Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network και Max Originals σε ένα μέρος για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Οι ταινίες της Warner Bros θα είναι διαθέσιμες στο HBO Max μόλις 45 ημέρες μετά τη φετινή προβολή της πρεμιέρας και το επόμενο έτος στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Το HBO Max θα έχει ελκυστική τιμή, με μια νέα ετήσια συνδρομή που προσφέρει 12μηνη πρόσβαση στην τιμή των οκτώ, αντιπροσωπεύοντας εξοικονόμηση άνω του 30% και μειώνοντας το μηνιαίο κόστος σε περίπου €5,99 στην Ισπανία και τη Φινλανδία. Επιπλέον, η μηνιαία συνδρομή θα μειωθεί για τους Σκανδιναβούς και θα διατηρηθεί μια ήδη ελκυστική μηνιαία τιμή για τους πελάτες στην Ισπανία. Επιπλέον, ειδικές εισαγωγικές προσφορές για νέους πελάτες θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της υπηρεσίας στις 26 Οκτωβρίου.

Η HBO Max παρουσίασε παράλληλα την υπηρεσία SVOD, σε μια εικονική εκδήλωση έναρξης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έναρξης, αποκαλύφθηκε το πρώτο tease για το House of the Dragon, μαζί με μια πρώτη ματιά σε κλιπ από την τρίτη σεζόν Succession και το Peacemaker.

Ο μεγάλος και ποικίλος κατάλογος του HBO Max προσφέρει αγαπημένα προγράμματα για όλους. Οι τίτλοι της Warner Bros περιλαμβάνουν τον Χάρι Πότερ, τον Γκοντζίλα εναντίον του Κονγκ, τη Δουνκέρκη, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το Λάμψη και το Πορτοκάλι του Ρολογιού. Υπάρχουν ταινίες DC όπως The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman και Justice League του Zack Snyder.

Υπάρχει πρωτοποριακός προγραμματισμός του HBO όπως το Game of Thrones, The Sopranos, Succession, Scenes from A Marriage, The Undoing, Sex and the City και Euphoria. Τα Hit Max Originals περιλαμβάνουν The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves and Friends: The Reunion. Τα νέα και εμβληματικά οικογενειακά αγαπημένα περιλαμβάνουν τους Tom and Jerry, The Powerpuff Girls και Looney Tunes.

«Διασκεδάζουμε τους οπαδούς στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησε το πρώτο μας τηλεοπτικό κανάλι HBO στην Ουγγαρία το 1991 -και μεταδίδουμε ροή στην ήπειρο για περισσότερο από μια δεκαετία με τις υπηρεσίες ροής HBO που φέρουν την επωνυμία μας. Το HBO Max αντιπροσωπεύει την άφιξη μιας νέας υπηρεσίας που θα το ανεβάσει σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας μια βελτιωμένη εμπειρία προβολής και μια πολύ ευρύτερη σειρά περιεχομένου της καλύτερης ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια σε πολύ ελκυστική τιμή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φέρουμε το HBO Max στην Ευρώπη, για να απολαύσουν οι θαυμαστές και οι πελάτες», δήλωσε η Christina Sulebakk, Γενική Διευθύντρια του HBO Max.

Οι συνδρομητές θα μπορούν επίσης να προσαρμόζουν το προφίλ τους στο HBO Max, δημιουργώντας μια ισχυρότερη αίσθηση σύνδεσης με την πλατφόρμα και επιτρέποντας στους γονείς να δημιουργούν προφίλ παιδιών, με γονικό έλεγχο, για να διασφαλίζουν ότι κάθε παιδί παρακολουθεί περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του.

Το HBO Max θα είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση σε μια σειρά συσκευών μέσω διαφόρων συνεργατών διανομής και σε laptop μέσω του HBOMax.com. Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν μέσω μεγάλων συνεργατών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των VISA, Mastercard και PayPal.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2020 και εισήγαγε μια χαμηλότερη τιμή, με υποστήριξη διαφημίσεων τον Ιούνιο του 2021. Τον Ιούνιο, το HBO Max ξεκίνησε την παγκόσμια διάθεσή του σε 39 αγορές στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και τον Οκτώβριο, το HBO Max επεκτείνεται στην Ευρώπη, ξεκινώντας τη διαδικασία αντικατάστασης υπηρεσιών ροής με σήμα HBO σε 20 περιοχές.