Ποιες ελληνικές εταιρίες έλαβαν τα ετήσια βραβεία της Cisco

Η Cisco ανακοινώνει τη βράβευση των συνεργατών της σε Ελλάδα και Κύπρο που διακρίθηκαν για το έτος 2021. Τα Cisco Partner Awards είναι μια αναγνώριση των πολύτιμων Συνεργατών της εταιρείας και η επιβράβευση των κορυφαίων επιδόσεών τους, χρησιμοποιώντας τη συλλογική δύναμη και τη δύναμη της κοινής καινοτομίας.

Τα κριτήρια βράβευσης βάσει των οποίων διακρίθηκαν οι εταιρείες είναι τα ακόλουθα:

Πωλήσεις στις επιμέρους κάθετες αγορές

Πωλήσεις ανά επίπεδο πιστοποίησης

Επίδοση ανά τεχνολογική αρχιτεκτονική

Καινοτομία σε ενέργειες μάρκετινγκ

Διαχείριση του κύκλου ζωής της εγκατεστημένης βάσης προϊόντων και λύσεων

Ο Όμιλος OTE και η Space Hellas, διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην περιοχή του South Region, δηλαδή τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Ισραήλ, Πορτογαλία και Ισπανία, και απέσπασαν τα βραβεία Public Sector Partner of the Year και Collaboration Partner of the Year αντίστοιχα.

Για την αγορά της Ελλάδας:

Collaboration Partner of the Year – Space Hellas

Software Partner of the Year – Space Hellas

Enterprise Partner of the Year – Space Hellas

Customer Experience Partner of the Year – Space Hellas

Enterprise Networking & Meraki Partner of the Year – Όμιλος ΟΤΕ

Data Center & Cloud Partner of the Year – Όμιλος ΟΤΕ

Public Sector Partner of the Year – Όμιλος ΟΤΕ

Security Partner of the Year – Algosystems

Xtend Partner of the year – RTEL SA

Commercial Partner of the Year - Smart NS

Distributor of the Year - Info Quest Technologies SMSA

Managed Services Partner of the Year - Dataways SA

Premier Certified Partner of the Year Greece - Cosmos Business Systems S.A.

Select Certified Partner of the Year Greece – Dataplex S.A.

Marketing Partner of the Year - Info Quest Technologies SMSA

Για την αγορά της Κύπρου:

Premier Certified Partner of the Year Cyprus - RedMax Technologies LTD

Select Certified Partner of the Year Cyprus - CYDICOM LTD

Distributor of the Year Cyprus and Malta - Logicom Distribution Cyprus/Malta

Η εταιρεία Logicom Solutions LTD απέσπασε δυο βραβεία για την Ελλάδα και την Κύπρο, στις κατηγορίες IoT/Industry Partner of the Year και Service Provider Partner of the Year.

Για την αγορά της Μάλτας:

Premier Certified Partner of the Year Malta - Computime Ltd

Select Certified Partner of the Year Malta - Veracloud Ltd

«H ομαδική δουλειά μπορεί να κάνει τα πάντα δυνατά και για το λόγο αυτό, για ακόμα μια χρονιά, υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τους Συνεργάτες μας και με όραμα την κοινή προσπάθεια αναδεικνύουμε και επιβραβεύουμε τα επιτεύγματα όλων των Συνεργατών μας» σημείωσε o Αντώνης Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco.