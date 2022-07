Δωρεάν 10.000 αεροπορικά εισιτήρια από τη Scoot για τη 10η επέτειό της

Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η Scoot, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και θυγατρική της Singapore Airlines με έδρα τη Σιγκαπούρη, θα προσφέρει 10.000 δωρεάν εισιτήρια για προορισμούς προς τους οποίους πετά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Έτσι το γιορτάζουμε εμείς» (This is How We Party), δέκα τυχεροί επιβάτες σε επιλεγμένες πτήσεις της Scoot από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2022 θα κερδίσουν από ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στην επόμενη πτήση τους με τη Scoot, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γιορτάσει τα 10α γενέθλια της η Scoot από το να τα προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να πετούν περισσότερο» αναφέρει ο Τάκης Δημητρίου, επικεφαλής της Asian Aviation που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες της Scoot σε Ελλάδα και Κύπρο.

Επιβάτες της αεροπορικής που θα ταξιδέψουν με πτήση της Scoot έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να είναι από τους τυχερούς νικητές, οι οποίοι θα επιλεγούν τυχαία μέσω κλήρωσης από το πλήρωμα καμπίνας. Για πτήσεις μικρών αποστάσεων (διάρκεια ταξιδιού που δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες), η επιλογή των επιβατών θα γίνει μέσω κάρτας-ξυστό που θα παραλάβουν οι επιβάτες.

Η κλήρωση των εισιτηρίων θα διεξαχθεί, επίσης, σε επιλεγμένους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και στις σελίδες της Scoot στο Facebook και το Instagram.