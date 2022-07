Χήτος-Green Cola: Ελληνική «σφήνα» στην παγκόσμια αγορά soft drinks

Το αστρονομικό ποσό του 1,25 τρισ. δολ. αναμένεται να αγγίξουν εφέτος, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις των μη αλκοολούχων ποτών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν ετήσια ανάπτυξη 7,22% σε αξία και 6,1% σε όγκο έως το 2026. (Πηγή: Statista)

Σε αυτή την παγκόσμια αγορά, που ελέγχεται από πολυεθνικούς κολοσσούς όπως είναι η Coca-Cola, η Pepsico, η Nestle, η Danone, κ.ά., φιλοδοξούν να αποκτήσουν ορατή θέση δύο ελληνικές οικογένειες.

Ο λόγος για τις οικογένειες Χήτου (Ζαγόρι) και Βενιέρη (Green Cola), που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, μέσω της κοινής εταιρείας που σύστησαν πριν από λίγες εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη για την οποία σας είχε προϊδεάσει η στήλη Χαμαιλέων προ μηνός.

Η Green Beverages Group PLC -μέτοχοί της είναι μέλη και προσωπικές εταιρείες μελών των οικογενειών Χήτου και Βενιέρη- στοχεύει στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών που διαθέτουν οι εταιρείες Χήτος και Green Cola, με την ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη βρίσκονται (Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές (Ασία, Αυστραλία, Λατινική και Νότια Αμερική).

Βέβαια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται «ζεστό χρήμα», που θα αναζητήσει η Green Beverages Group από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, με τη διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών, όπως λέει στο euro2day.gr ο κ. Γιάννης Χήτος. Ο σχεδιασμός δεν αποκλείει και την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Θα εξετάσουμε και τις δύο εναλλακτικές» αναφέρει ο Γ. Χήτος, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει πόσα κεφάλαια επιδιώκει να αντλήσει η νέα εταιρεία, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της οποίας απαρτίζεται από τους κ.κ. Howard Prince-Wright, Xavier Belison, Λένα Παπαλεξοπούλου, Gail Lumsden, Γιώργο Μινάνδρο, Seymour Ferreira, Νίκο Χήτο και Περικλή Βενιέρη.

Σύμφωνα με τον κ. Χήτο, ο στόχος είναι η ανάδειξη της Green Beverages στην πλέον καινοτόμο επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών, ακολουθώντας τη διεθνή τάση των καταναλωτών σε πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής, για αναψυκτικά και ροφήματα χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών.

Μελέτη της Allied Market Research αναφέρει πως η παγκόσμια αγορά ανθρακούχων αναψυκτικών χωρίς ζάχαρη εκτιμάται ότι θα φθάσει σε αξία τα 243,5 δισ. δολ. έως το 2030, από 125,3 δισ. δολάρια που ήταν το 2020, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 7,3%. Στα σχέδια της Green Beverages είναι και η επέκτασή σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπου σήμερα οι δύο ελληνικοί όμιλοι δεν έχουν παρουσία όπως είναι αυτή του τσαγιού, του καφέ, κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας, αναφέρει ο κ. Χήτος. Ειδικά σε ό,τι αφορά το νερό, η παραγωγή του οποίου συνδέεται άμεσα με την επάρκεια του υδροφόρου ορίζοντα και τις δυνατότητες που έχουν οι πηγές για να καλύψουν ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, ο κ. Χήτος λέει πως οι πηγές που διαθέτει η εταιρεία έχουν αυτές τις δυνατότητες. Η Χήτος, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις πηγές που διαθέτει στην Ήπειρο, εξαγόρασε τον Μάιο του 2021 την εταιρεία ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στην Κυλλήνη Στυμφαλίας.

Η κοινή «κάθοδος» των μετόχων της Χήτος και της Green Cola στο εξωτερικό, μέσω της Green Beverages, δεν επηρεάζει τις εν Ελλάδι δραστηριότητές τους, προσώρας. Στην Ελλάδα, οι εταιρείες ΧΗΤΟΣ και Green Cola Hellas συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ως αυτόνομες νομικές οντότητες, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες Πέμπτη. Όμως ο κ. Χήτος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο οικονομικών οντοτήτων. Όπως λέει, «η πρώτη κίνηση έγινε με την ανάληψη από 1η Ιανουαρίου της εμπορίας και διακίνησης του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola Hellas AE. Τώρα πάμε να δούμε το μοντέλο στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα τα βλέπουμε όλα. Δεν είναι πανάκεια, αλλά ούτε υποχρεωτικό να γίνει (σ.σ. η συγχώνευση)».