Barilla: Εχει μειώσει κατά 31% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Ο όμιλος Barilla, για μια ακόμα χρονιά, επιβεβαιώνει τη συνεπή δέσμευσή του προς την αειφορία, μέσα από δράσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε υψηλής ποιότητας βιώσιμα τρόφιμα, με συνεχείς βελτιώσεις στο διατροφικό τους προφίλ. Τα σημαντικότερα σημεία της νέας έκθεσης βιωσιμότητας του Ομίλου Barilla επικοινωνούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την εταιρεία για την ευημερία των ανθρώπων, για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών, ο όμιλος Barilla, από το 2010, έχει βελτιώσει τα διατροφικά χαρακτηριστικά 488 προϊόντων, με την αφαίρεση του φοινικέλαιου ήδη από το 2016, τη μείωση περιεκτικότητας σε λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά, αλάτι ή/και ζάχαρη και την παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Οι διαδικασίες αυτές ενίσχυσαν τη θρεπτική αξία των προϊόντων του, προσφέροντας επιλογές χωρίς προσθήκη ζάχαρης, πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς και νέα προϊόντα ολικής άλεσης ή με πρώτη ύλη το αλεύρι οσπρίων.

Με σεβασμό στην αειφορική γεωργία, ο όμιλος Barilla επενδύει σε έργα που αναπτύσσουν βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προμηθεύεται σε ποσοστό 70% το σύνολο των βασικών πρώτων υλών, όπως σκληρός σίτος, μαλακός σίτος, σίκαλη, ντομάτες, βασιλικός, κακάο και φυτικά έλαια, από υπεύθυνες πηγές. Συμπληρωματικά σε αυτό, το 90% του σκληρού σίτου, του βασικού συστατικού σε όλες τις μάρκες ζυμαρικών του Ομίλου, αγοράζεται από την εκάστοτε τοπική αγορά, ενώ το 47% μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας.

Συνεχίζοντας τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, συνολικά από το 2010 και ανά τόνο τελικού προϊόντος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 31% και η κατανάλωση νερού κατά 18%. Επιπλέον, το 64% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές με πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης και πάνω από το 91% των παραγόμενων αποβλήτων έχει διατεθεί προς ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας. Σήμερα, το 95% των προϊόντων του ομίλου Barilla έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ διαθέτει τέσσερις μάρκες ουδέτερες ως προς το αποτύπωμα του άνθρακα (Wasa, Mulino Bianco, GranCereale, Harrys). Τέλος, o όμιλος έχει πετύχει κατά το 99,7% παγκοσμίως την ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών των προϊόντων του, ενώ χρησιμοποιεί μόνο χαρτί και χαρτόνι από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση.

Με φροντίδα για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, ο όμιλος Barilla εφαρμόζει μια σειρά πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, διαθέτοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ και προσφέροντας περίπου 2.700 τόνους προϊόντων σε συνανθρώπους μας που χρήζουν βοήθειας, καθώς επίσης και για την ενίσχυση της ένταξης τους αλλά και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, με σαφή προσανατολισμό προς μια D&I εταιρική φιλοσοφία, είναι η πρώτη ιταλική εταιρία που το 2021 κέρδισε το "Catalyst Award", για τις προσπάθειές της να ενισχύσει την ηγεσία των γυναικών στον χώρο εργασίας και να αυξήσει την συμπερίληψη όλων των εργαζομένων της Barilla παγκοσμίως. Ο όμιλος Barilla είναι επίσης μία από τις πρώτες ιταλικές εταιρείες που έθεσαν στόχους D&I, όπως η επισημοποίηση της ευέλικτης εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, ενώ είναι και η πρώτη εταιρεία στην Ιταλία που πληροί τα πρότυπα συμπεριφοράς του ΟΗΕ αναφορικά με τη συμπερίληψη των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ στο χώρο εργασίας.

Στο σύνολό τους όλες οι ενέργειες του ομίλου αποτελούν μία δέσμευση και διαμορφώνουν το νέο του σκοπό: «THE JOY OF FOOD FOR A BETTER LIFE». Έναν σκοπό δηλαδή που υπερβαίνει το καλό διατροφικά φαγητό και προάγει την ευεξία και την ολιστική ευημερία των ανθρώπων, η οποία ξεκινά κυρίως από τη «γεύση». Όλες οι μάρκες του ομίλου Barilla συμβάλλουν σε αυτό το ταξίδι, προσφέροντας όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και τη χαρά που μπορεί να ληφθεί από το καλό φαγητό, μαγειρεμένο με επιλεγμένα υλικά άριστης ποιότητας.

«Θέλουμε να μοιράσουμε χαρά μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους καταναλωτές, μέσω ενός πιάτου καλού φαγητού, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής εκείνων που τα επιλέγουν και του κόσμου γύρω μας», σημείωσε ο Claudio Colzani, Διευθύνων Σύμβουλος του Barilla Group. «Τους επόμενους μήνες, αυτή η αποστολή θα μας καθοδηγήσει ώστε να θέσουμε ακόμα πιο σαφείς, μετρήσιμους στόχους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, εισάγοντας νέες αρχές αναγεννητικής και υπεύθυνης γεωργίας με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2eq και της κατανάλωσης νερού και να παράγουμε προϊόντα σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες».