Bonus €3,4 εκατ. και μετοχές δίνει στους εργαζόμενούς της η Κωτσόβολος

Η Κωτσόβολος σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της για την οικονομική χρήση 2021-2022 και αναγνωρίζοντας την αξία της συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων της, προχώρησε σε μία σειρά πρωτοβουλιών, με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των ανθρώπων της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αύξησε τον ελάχιστο εισαγωγικό μισθό των νεοεισερχόμενων εργαζομένων της από €760, στα €830, ενώ για το 2021-2022, επιπλέον προχώρησε σε αυξήσεις αμοιβών σε 1662 άτομα συνολικής αξίας €1.7 εκατ. Παράλληλα η εταιρεία, θέλοντας να αναγνωρίσει έμπρακτα τις προσπάθειες όλων όσοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και της ελληνικής αγοράς, επιβράβευσε τους ανθρώπους της με bonus συνολικής αξίας €3,4 εκατ, με το μεγαλύτερο μέρος του να παραχωρείται στους εργαζόμενους της 1ης γραμμής.

Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών του ομίλου Currys plc. που ανήκει η εταιρεία, όλοι οι άνθρωποι της Κωτσόβολος είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι της Currys plc., αφού έχουν εκχωρηθεί μέχρι στιγμής δωρεάν μετοχές σε όσους εργάζονται παραπάνω από 12 μήνες στην εταιρεία, οι οποίες ανέρχονται στα €3.9 εκατ., με ημερομηνία ισοτιμίας 28/07/22.

Η Κωτσόβολος, πρόσφατα διακρίθηκε ως «Retailer of the Year 2021», ενώ πιστοποιήθηκε ως «Great Place to Work», καθώς σύμφωνα με τη Glint, ανήκει στο 25% των καλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, που έχουν διακριθεί για το εργασιακό τους περιβάλλον. Με γνώμονα τόσο τη συνεχή ανάπτυξή της, όσο και την εξέλιξη των ανθρώπων της, η εταιρεία δεσμεύεται στη συνεχή, έμπρακτη αναγνώρισή τους και υπόσχεται πρωτοβουλίες με στόχο μία Καλύτερη ζωή για όλους!