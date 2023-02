Πιστοποίηση για το εργασιακό της περιβάλλον έλαβε η Cardlink

Η Cardlink μέλος της Worldline, λαμβάνει, την Πιστοποίηση Great Place to Work® (Certified by Great Place to Work®) από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία αξιολόγησης στηρίχθηκε στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο εμπιστοσύνης και περιλαμβάνει αξίες, όπως η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασµός προς τους εργαζομένους, η δικαιοσύνη, το αίσθημα υπερηφάνειας και η συναδελφικότητα.

O Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO Cardlink, μέλος της Wordline, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε υψηλούς δείκτες σε όλους τους τομείς αξιολόγησης. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους για τα εξαιρετικά αποτελέσματα της έρευνας και την πιστοποίηση μας ως Great Place to Work®. Πρόκειται για μία ουσιαστική αναγνώριση των προσπαθειών μας και της αποστολής μας να είμαστε αντάξιοι του θαυμασμού και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων και των πελατών μας καλλιεργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον για το οποίο οι άνθρωποι μας είναι υπερήφανοι και στο οποίο κυρίαρχη θέση έχουν οι ανθρώπινες εμπειρίες, ο αλληλοσεβασμός και η συναδελφικότητα. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στους εργαζομένους μας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή ανάπτυξή τους, καθώς εκείνοι είναι η δύναμή μας».