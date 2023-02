Ελληνογερμανικό: 103 εταιρείες από Ελλάδα-Κύπρο στην Fruit Logistica 2023

Με τη συμμετοχή 103 εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, 8-10 Φεβρουαρίου, η Fruit Logistica 2023, η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά.

Όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η φετινή 30η διοργάνωση, προσέλκυσε περισσότερους από 63.000 αγοραστές και εμπορικούς επισκέπτες από περίπου 140 χώρες και πάνω από 2.600 εκθέτες από 92 εθνικές αγορές.

Στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώθηκαν και φέτος με απόλυτη επιτυχία ένα Εθνικό Ομαδικό Περίπτερο από την Enterprise Greece Invest & Trade και τέσσερα Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα, από τις εταιρείες Great Greek Exports and Trade, Economotechniki, Nocavert και Promo Solution, τα οποία στήριξαν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κύπριοι εκθέτες είχαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικές συναντήσεις και επαφές με εμπορικούς επισκέπτες.

Η λίστα των 103 εταιρειών-εκθετών από την Ελλάδα και την Κύπρο, περιελάμβανε αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και εταιρείες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής αγροτικοί συνεταιρισμοί: Agricultural Cooperative Anidrou - L FRESH FRUITS LEONTIADIS, Agricultural Cooperative "DEVELOPMENT" Makrychoriou, Agricultural Cooperative Episkopi, Agricultural Coop. of Karitsa Stomio, Agricultural Cooperative Meliki, Agricultural Cooperative Naoussa, Agricultural Cooperative of Organic Producers of Chania, Agricultural Coooperative Organization of Chestnuts Producer, Agricultural Cooperative of Pyrgetos, Agricultural Cooperative of Xanthi, ASEPOP Naoussa, A.S.OP. FAISTOS και Velvita by Asepop Velventos.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ημαθίας και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, από το χώρο των επιχειρήσεων συμμετείχαν οι: Alfa Fruits, Alfa Vita Fruit Export Company, Alkyon Fruit S.A., Aloe Vera Juice Workshop Drosostalia Schoinaraki Despoina, Ananias Fruit, Anatoli S.A., ANGELAKIS SINGE-MEMBER P.C, Arahthos, Aroma Innovation HUB – Patras Science Park, Artion Nasiakopoulos S.A., BAC Fresh, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, Balbouzis Fruits, Bioagros S.A., Biokarpos S.A., Biokip S.A., Biokiwi Kakosimos, Bio Net West Hellas, Central Markets and Fishery Organization, Daios Plastics S.A., Delta Spar – Papargyriou Anastasios, EU F and V Consumption, Eurofins Athens Analysis Laboratories, FRU.EAT Moudiris Athanasios & Sia EE, Fruit Project S.A. - Ceradini Group, GEFRA G.N. Frangistas S.A., GET A FRUIT, Greek and Fresh, HELLAS BIO NET, Hellenic Land – Saitis S.A., HUMOFERT ABETE, Ina Plastics S.A., Interprofessional Organization of Stone Fruit (Peach-Nectarine), Kaplanis Fruits, KARVELLAS AVEE, Kavala Coop, K-Fruits P.C., Kolios Company S.A., Komex S.A., Krop S.A., Labidino S.A., MED Food TTHubs & Kalathos - Green Projects S.A., Mediterranean Combo, Minoan Fruits Giannidakis N. Voukyklaki D., Mitrosilis S.A, Nespar, NEVROCOOP IKE Farmer Group, Novatec S.A., Nutriac UG, Olimpias S.A., PlantLab - University of Patras (MED Food TTHubs), P. PETROPOULOS S.A., Plastika Kritis S.A., Protofanousi Fruits, Pyrros Fruit, SCHOTMAN S.A., Soursos S.A., Stathopoulos Fruit, Sidiropoulos S.A., T. Togias Family Farm, Taktikos S.A., Technical Converting Paper S.A., Terzis Ioannis AEE, Thrace Group, Tsolas Fruit S.M.P.C., WIKIFARMER, YAKA Cherry Packing & Sorting, Zeus Kiwi S.A. και Zisis Farm.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, την εκπροσώπησαν οι επιχειρήσεις Alion Vegetables & Fruits Co. Ltd., Cyprofresh Potatoes Sedigep (P.G.) Ltd., J&P Fresca (Cyprus) Produce Ltd, Ministry of Energy, Commerce & Industry Cyprus, Refresh your Life, S&G HERBS CO, SEDIGEP Ltd., The Cyprus Phassouri Estates LTD, The Cyprus Phassouri Plantations Co. Public Ltd. και Y&P FRESCA IMPORTS-EXPORTS LTD.

Χαρακτηριστικό της έκθεσης, πέραν του διεθνούς της χαρακτήρα, είναι ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνει το σύνολο των φορέων λήψης αποφάσεων του κλάδου, γεγονός που την έχει πλέον καθιερώσει ως το ετήσιο «ραντεβού» της αγοράς για την οργάνωση -πλούσιων σε αριθμό και περιεχόμενο- εκδηλώσεων και την παρουσίαση των νέων καινοτομιών και εξελίξεων σχετικά με την παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Ο διευθυντής της Fruit Logistica, κ. Kai Mangelberger, σχολιάζοντας τη δυναμική της έκθεσης, δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Ο αριθμός των εκθετών και των επισκεπτών πλησιάζει και πάλι τα προ της πανδημίας επίπεδα. Πάνω από 40 εθνικές αντιπροσωπείες κατέλαβαν επιφάνειες μεγαλύτερες από ό,τι πριν από την πανδημία. Ιδιαίτερα σε οικονομικά δύσκολους καιρούς, με τον κλάδο να αντιμετωπίζει υψηλές τιμές στην αγορά ενέργειας, προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και υψηλό πληθωρισμό παγκοσμίως, η συμμετοχή σε ανάλογες διοργανώσεις, όπως και οι προσωπικές επαφές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών, βοηθούν τις εταιρείες να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Η FRUIT LOGISTICA φέρνει κοντά τον κλάδο και διευκολύνει το διάλογο, τη δημιουργία επαφών και την ενημέρωση για τις καινοτομίες της αγοράς».

Η επόμενη διοργάνωση της Fruit Logistica θα διεξαχθεί στις 5-9 Φεβρουαρίου 2024, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου.