Οι κινήσεις Φουρλή για διατήρηση ισχυρών περιθωρίων κέρδους

Η ΙΚΕΑ ρίχνει τιμές και προϊόντα «out of stock». Συνολικά 20 εκατ. ευρώ επενδύσεις στο retail. Οι ισχυροί δεσμοί με Nike και Adidas, η επέκταση στο well being και μέρισμα.