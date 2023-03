Β. Κουτεντάκης (Πειραιώς): Ισχυρός ο ρόλος των τραπεζών σε τρεις πυλώνες

Καίριο ρόλο σε τρεις πυλώνες, τη χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση, καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Βanking της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου The Greek economy: Looking into the future, που πραγματοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας», ο κ. Κουτεντάκης σημείωσε ότι οι τράπεζες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας με την περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης και τη συμβολή τους στη διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων και παράλληλα, θα αποτελέσουν μοχλό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καλύψει τεράστια απόσταση τα τελευταία χρόνια, είναι θωρακισμένες σε ικανοποιητικό βαθμό, έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους, με υψηλούς δείκτες ρευστότητας, ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, πολύ βελτιωμένους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υγιή σχέση δανείων προς καταθέσεις, είπε ο κ. Κουτεντάκης.

Στο πλαίσιο αυτό, και το 2022 κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, με καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 6,5 δισ. ευρώ και νέες καταθέσεις άνω των 8 δισ. ευρώ. Για το 2023, η προσδοκία είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επιτύχουν επιταχυνόμενη καθαρή πιστωτική επέκταση, υψηλότερη από πέρυσι, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή τους στη διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων της τάξης των 87 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Καίρια είναι η συμβολή των τραπεζών στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων πελατών τους, του κράτους αλλά και των δικών τους λειτουργιών, ώστε να γίνει απλούστερη η επαφή με το σύνολο των πελατών τους, επισήμανε ο κ. Κουτεντάκης ενώ όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, οι τράπεζες καλούνται να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να εισέλθουν σε νέους καινοτόμους τομείς.

Ερωτώμενος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε ότι η εκτίμηση της Tράπεζας Πειραιώς είναι ότι η εγχώρια οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει και το 2023 σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης καθώς, συγχρόνως με την καλή δομική δουλειά που γίνεται, υπάρχει μια σειρά από θετικούς καταλύτες, όπως η αναμενόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, τα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα μας από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (Next Generation EU, ΕΣΠΑ), οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις σε επίπεδα μάλιστα ρεκόρ, όπως αναμένεται, καθώς και η αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.