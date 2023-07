Microsoft Partner of the Year αναδείχθηκε για 18η φορά η Accenture

Η Accenture και η Avanade αναδείχθηκαν ως 2023 Microsoft Global Systems Integrator (SI) Partner of the Year, για 18η φορά.

Πέρα από τη διάκριση αυτή, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Accenture και η Avanade απέσπασαν 17 ακόμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του 2023 Greece Country Partner of the Year για 1η φορά:

Dynamics 365 Sales & Marketing Partner of the Year

Low Code Application Development Partner of the Year

Automotive, Mobility and Transportation Partner of the Year

Customer Experience Partner of the Year

Malaysia Country Partner of the Year

Singapore Country Partner of the Year

Germany Country Partner of the Year

Greece Country Partner of the Year

France Country Partner of the Year

Portugal Country Partner of the Year

UK Country Partner of the Year

Η Accenture και η Avanade ήταν επίσης φιναλίστ στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: Retail & Consumer Goods Partner of the Year, Dynamics 365 Finance Partner of the Year, Dynamics 365 Services Partner of the Year, Security Compliance Partner of the Year και Business Intelligence Partner of the Year.

Επιπρόσθετα, η Accenture, η Avanade και η Microsoft ανακοίνωσαν πρόσφατα επέκταση της συνεργασίας τους με στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να υιοθετήσουν την ανατρεπτική δύναμη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιταχύνεται μέσω του cloud, συμβάλλοντας ενεργά στο μετασχηματισμό τους.

«Οι διακρίσεις μας διαχρονικά σε διεθνές επίπεδο και για πρώτη σε φορά σε τοπικό -ως 2023 Microsoft Partner of the Year στην Ελλάδα- αντανακλούν την ισχυρή συνεργασία, την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικές λύσεις στους πελάτες μας. Είναι μια τρανταχτή απόδειξη των αδιάκοπων προσπαθειών και της βαθιάς τεχνογνωσίας των ομάδων μας, οι οποίες ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα», δήλωσε ο Κώστας Καμποσιώρας, Technology Lead της Accenture στην Ελλάδα. «Η συνεργασία μας με τη Microsoft είναι καθοριστική στη λογική μας να προσφέρουμε λύσεις αιχμής και να αντιμετωπίζουμε τις πιο σύνθετες προκλήσεις των πελατών μας, ωθώντας τους προς το αύριο. Μαζί, δίνουμε τη δυνατότητα σε οργανισμούς να αγκαλιάσουν την ψηφιακή επανάσταση, να ενισχύσουν τα αναπτυξιακά τους πλάνα και να ανοίξουν νέους δρόμους στην ελληνική αγορά».

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς όλα τα μέλη για τη σκληρή δουλειά. Με εφαλτήριο τη φαντασία και όχημα την καινοτομία, παραμένουμε συνοδοιπόροι των πελατών μας σε ένα διαρκές ταξίδι μετασχηματισμού, αγκαλιάζοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία», δήλωσε ο Βασίλης Θέος, Cloud First Lead της Accenture στην Ελλάδα. «Για άλλη μια φορά, είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε στην ελληνική αγορά, βοηθώντας τους πελάτες μας -ανεξαρτήτως κλάδου- να επιταχύνουν την επανεφεύρεση των οργανισμών τους και να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το συναρπαστικό αυτό ταξίδι με τη Microsoft.»