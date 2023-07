ATTICA ΒΑΝΚ: Το καζάνι που βράζει με την Ellington και η «έξοδος» Μαραγκουδάκη

Μόλις χθες, ημέρα Κυριακή έφτασε στα media (μέσω του PR Newswire) η αποχώρηση της Ειρήνης Μαραγκουδάκη, από το τελευταίο «πόστο» που σχετίζεται με την Attica Bank, δηλαδή τη διοίκηση της Thea Artemis Financial Solutions SA, που στήθηκε για τη διαχείριση της ομώνυμης τιτλοποίησης, καθώς η ίδια αναζητά νέα καριέρα σε αμερικανική εταιρεία που όμως δεν κατονομάζεται.

Η αλλαγή ωστόσο, επέρχεται κάποιες μέρες μετά από επιστολές του αμερικανικού Ellington Management Group, προς ελληνικά μέσα ενημέρωσης, με τις οποίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίων της Attica Βank, στα τέλη του 2021, αλλά και στις αρχικές τιτλοποιήσεις, εξέλιξη που όπως είχε προβλέψει η στήλη Χαμαιλέων, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.

Όπως έχει ήδη επισημάνει to Euro2day.gr, (Αντί Γιάννης… Γιαννάκης) τα στοιχεία (περιλαμβανομένων και πηγών μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος) δείχνουν ότι μπορεί να μην συμμετείχε το ίδιο το Fund, στην αύξηση όμως και τις διαδικασίες της, συμμετείχαν, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που έφερναν “αποδείξεις” ότι “συνδέονται” με την Ellington. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντως, χωρίς να βάλουν καθόλου χρήματα!

O λόγος για το SPV RINOA LTD, που με τη σειρά του, αναφέρουν στοιχεία που είναι στη διάθεση του Euro2day.gr, ελεγχόταν από την κυπριακή εταιρεία ES GINI Ιnvestments LTD, συμφερόντων το 2021 του συνδεδεμένου με την Ellington Solutions Patrick Horend (που έγινε και μέλος του ΔΣ της Attica Bank μαζί με την κα Μαραγκουδάκη, κατόπιν της αύξησης αυτής), προτού μεταβιβαστεί η RINOA LTD, σε άλλο φυσικό πρόσωπο, τον αγνώστων σε εμάς λοιπόν στοιχείων Christian Udo Schoning.

Τα παραπάνω «ακροβατικά», αλλά και ο ρόλος της πανταχού παρούσας Ειρήνης Μαραγκουδάκη που ξεκίνησε ως σύμβουλος της Attica Βank, για το χειρισμό κόκκινων δανείων, μέσω της Clayton Risk, αλλά μετά την πώληση της μεγάλης τιτλοποίησης Thea Artemis βρέθηκε στην απέναντι πλευρά, να διοικεί την Thea Artemis Financial Solutions και λίγο αργότερα βρέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ίδιας της τράπεζας πλέον, ως εκπρόσωπος «της Ellington», κάνει μεγάλο μέρος της αγοράς να απορεί για το τι -και πως- τελικά συνέβη και σε ποιο βαθμό είχαν πλήρη γνώση οι αρμόδιοι.

Στην υπόθεση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και στο αν συμμετείχε τελικά ή όχι η Ellington, αν τα συνδεδεμένα πρόσωπα και οι τυχόν εγγυήσεις ήταν επαρκή, κι αν υπήρξε παραπλάνηση των αρχών ή του επενδυτικού κοινού, ασφαλώς το λόγο έχουν οι αρμόδιες αρχές, πρωτίστως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τα νεότερα για το σκέλος των τιτλοποιήσεων

Ωστόσο, το κουβάρι έχει και δεύτερο επίπεδο. Στις τιτλοποιήσεις που έγιναν, ξεκινώντας από τη Thea Artemis, καθώς και εκεί κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους, πέραν βεβαίως της κας Μαραγκουδάκη, οι ίδιες κυπριακές εταιρείες, δηλαδή η RINOA LTD και η ES GINI Investments LTD, ενώ και ο εμφανιζόμενος ως αρχικός αγοραστής της τιτλοποίησης η Aldridge/ DDM λίγο μετά την απόκτηση της έκανε συμφωνία διαμοιρασμού των κερδών (profit sharing) του οχήματος Thea Artemis Finance 2 Sarl με την Ellington.

Εν ολίγοις «η Ellington» και η Ellington Solutions, είτε ως ελληνικό… παράρτημα, είτε ως πλαγίως συνδεδεμένη με την Ellington Αμερικής δια μέσω στελεχών, ακόμη και μέσω του ίδιου του ισχυρού ανδρός της, του ελληνικής καταγωγής Mike Vranos, όπως διατείνονται κάποιες πηγές, φαίνεται να ήταν «μέσα σε όλα», χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έβαζαν και σε ποιο βαθμό δικά τους χρήματα.

Διότι, πέραν της αύξησης του 2021, για την οποία αμφισβητείται το αν έβαλαν χρήματα, στοιχεία που διαθέτει το Euro2day.gr αποδεικνύουν ότι ακόμη και η εξαγορά της πλειοψηφίας του 69% της Thea Artemis Financial Solutions, (49% κατοχής της DDM και 20% κατοχής της Attica Bank) από την ES GINI Ιinvestments LTD (συνδεδεμένης με την Ellington Solutions σύμφωνα και με την τότε ανακοίνωση) έγινε κατά μεγάλο μέρος, με δάνειο από την Τράπεζα Αττικής (επιτόκιο 2% και εξόφληση σε μια δόση το… 2031!) και με παροχή πίστωσης 18-19 μηνών από την τράπεζα, για το μέρος του τιμήματος, που ή ίδια έπρεπε να εισπράξει!

Δύσκολο να προδικάσει κάποιος που θα καταλήξει η υπόθεση αυτή, το σίγουρο όμως είναι ότι το καζάνι βράζει, κι ότι το Euro2day συνεχίζει να ερευνά το θέμα.