Το Εuro2day.gr σπάει το «γρίφο» Ellington με Attica Bank και… Clayton

Δυο εταιρικές επωνυμίες, η πασίγνωστη πλέον Ellington αλλά και έως πρότινος σχεδόν άγνωστη στην υπόθεση Clayton, καθώς και μια σειρά από φυσικά πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο του γρίφου των συναλλαγών που έγιναν γύρω από την Αttica Bank, από τις τιτλοποιήσεις ως την αύξηση μετοχκού κεφαλαίου του 2021.

Πλην της τράπεζας, κεντρικό σημείο αυτών των συναλλαγών, άλλοτε σε ρόλο συμβούλου, άλλοτε σε ρόλο «προτιμητέου» επενδυτή, είναι η εταιρεία Ellington Solutions SA με έδρα την Αθήνα. To Euro2day.gr έχει γράψει από καιρό ότι τελικά φυσικά πρόσωπα πίσω από την αθηναϊκή Ellington είναι ο Mike Vranos, ισχυρός άνδρας και μεγαλομέτοχος της Ellington Management στις ΗΠΑ, στο Old Greenwitch του Connecticut, μαζί με τον επίσης αμερικανό Lorenz Schwarz που δηλώνει πρόεδρος και COO της Lincoln HoldCo LLC στο Salt Lake City.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτουμε σήμερα, ο μεν πρώτος εμφανίζεται να έχει έμμεσα τον έλεγχο του 49% της ελληνικής εταιρείας, μέσω μιας αλυσίδας εταιρειών που καταλήγουν στην Ellington Management Group, με ενδιάμεση… στάση την Ellington Hellenic Holdings LLC, έχουσα έδρα το Delaware, ενώ ο δεύτερος φέρεται να κατέχει έμμεσα το 51%, μέσω μιας άλλης αλυσίδας εταιρειών, στην οποία εμφανίζεται δύο φορές η επωνυμία Clayton, ως Clayton Εuro Risk Holdings (Cuprus) LTD και ως Clayton Holdings UK LTD, καθώς και η εταιρεία Hellenic Ηοldings LLC, με έδρα τη Utah στις ΗΠΑ.

H παραπάνω ιδιοκτησιακή δομή εξηγεί το γιατί στο ΔΣ της Solutions στην Ελλάδα, εμφανίζονται υψηλόβαθμα στελέχη της Ellington Αμερικής, όπως ο Niko Nikopoulos και ο Olivier Coyot, αλλά και η κα Βασιλική Μίλλερ Ιγκνάυ, δικηγόρος η οποία ήταν εκείνη που με κεφάλαιο 24.000 ευρώ ίδρυσε την εταιρεία, ενώ σε τηλεφωνική επικοινωνία μας επιβεβαίωσε ότι είναι μέλος του ΔΣ της Clayton.

Κατά καιρούς έχουν παρελάσει από το ΔΣ της εταιρείας και άλλα μέλη που προέρχονται από την Clayton όπως o Μιλτιάδης Αποστολίδης (που παραμένει στους «λοιπούς εκπροσώπους» της εταιρείας) και ο Αθανάσιος Χρηστόπουλος ο οποίος χρημάτισε μέλος του ΔΣ τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είναι και Managing Director Southern Europe της Clayton Εuro Risk.

Όπως άλλωστε, στέλεχος της Clayton ήταν και η κα Ειρήνη Μαραγκουδάκη, όταν συμβούλευε την τράπεζα Αττικής, πριν αλλάξει πλευρά από τον πωλητή στον… αγοραστή, κι ενταχθεί στην Τhea Artemis Financial Solutions και στην Ellington Solutions SA στην Αθήνα, περνώντας στη διαχείριση τιτλοποιήσεων (που εκχώρησε η Αττικής) και στο ρόλο του μεσάζοντα/συμβούλου του «ιδιώτη επενδυτή Ellington», στην αύξηση κεφαλαίου της ίδιας τράπεζας. Κατόπιν της οποίας έγινε και μέλος του ΔΣ της τράπεζας, ως ένας από τους εκπροσώπους της RINOA LTD.

Οι «Αμερικάνοι» και οι ελληνικές αρχές

Τα παραπάνω φαίνεται να εξηγούν, γιατί οι αρμόδιες αρχές όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και το ΤΧΣ και το ΤΜΕΔΕ δήλωναν και δηλώνουν ότι συζητούσαν και συνδιαλέγονταν με την Εllington Αμερικής για την αύξηση κεφαλαίου, παρότι η τελευταία, με επιστολές της στον ελληνικό τύπο (που κατόπιν εορτής προσπαθεί να χρεώσει στην εταιρεία PR, ωσάν μια εταιρεία PR να λέει από μόνη της ό,τι θέλει) προσπάθησε να το διαψεύσει.

Διότι όντως αρχές και αντισυμβαλλόμενοι συνδιαλέγονταν και με ανώτατα στελέχη της Εllington Αμερικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν - και έχουν- στη διάθεσή τους, νομικά έγγραφα που τους διαβεβαίωσαν ότι η αθηναϊκή εταιρεία ήταν το «investment arm» της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Αυτό που δεν εξηγείται εύκολα, είναι πώς αφέθηκαν δύο φυσικά πρόσωπα, ο Patrick Horend με δηλωμένο τόπο κατοικίας στα Εμιράτα και ο Christian Udo Schoning, από το Solingen της Γερμανίας, να γίνονται αγοραστές σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος κατέστη και μέτοχος της Αττικής, με ποσοστό 8%, όλα αυτά κυρίως με… δανεικά! Είτε από την ίδια την τράπεζα, είτε από το μέτοχό της, το ΤΜΕΔΕ.

Δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε πώς δεν προβλημάτισε τις αρχές, αλλά και τους αντισυμβαλόμενους, το γεγονός ότι ενώ είχαν απέναντί τους βαριά εταιρικά ονόματα, τελικά συναλλάσσονταν με άλλα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν φαίνεται να είχαν την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια.

Διότι, μελετώντας τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών της Ελλάδας και της Κύπρου που ενεπλάκησαν στις συμφωνίες, προκύπτει ότι είχαν από αστεία έως ελάχιστα κεφάλαια, σε σχέση με το ύψος των συναλλαγών που διεκδικήθηκαν και έγιναν, κι ότι βασική πηγή χρηματοδότησης ήταν ο δανεισμός.

Eίτε μιλάμε για την ίδια την Ellington Solutions, (στις 31/12/21 είχε ίδια κεφάλαια 1,2 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια δάνεια) είτε για τις περίφημες “ES GINI Investments LTD” και RINOA LTD, ακόμη και για την Thea Artemis Financial Solutions, (ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2020 218.000 ευρώ και δάνεια περίπου 6 εκατ. ευρώ) που έχει συμφωνία να διαχειρίζεται τη μεγάλη τιτλοποίηση της Αττικής, ύψους 1,3 δισ. ευρώ (που έχει μετονομαστεί σε ΩΜΕΓΑ), έως το… 2031!

Ο επενδυτής- senior partner από το Ras Al Khaimah

Ίσως το πιο κεντρικό από τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που προαναφέραμε να είναι στην πράξη o κ. Patrick Horend με έδρα το Ras Al Khaimah, ένα από τα αραβικά εμιράτα. O οποίος πέρα από senior partner, (ότι κι αν σημαίνει αυτό στην προκειμένη περίπτωση) της Ellington Solutions, για σημαντικό διάστημα, εμφανίζεται να είναι:

α) Ο μόνος μέτοχος της ES GINI Ιnvestments την περίοδο που εκείνη εξαγόρασε (με δανεικά και… βερεσέ από την Αττικής) το 69% της εταιρείας διαχείρισης της μεγάλης ομώνυμης τιτλοποίησης, Τhea Artemis Financial Solutions, το 20% από την Αττικής και το 49% από την DDM. Όπως φαίνεται από τις λογιστικές καταστάσεις της, η ES GINI έκανε και αύξηση κεφαλαίου κατά 860.000 ευρώ, την οποία εμφανίζεται να κάλυψε ο ίδιος, προκειμένου να γίνει η συναλλαγή των 3,6 εκατ. ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα ήταν δάνειο και βερεσέ από την Αττικής. Το αν τα λεφτά της αύξησης ήταν δικά του ή άλλων, αν τα δανείστηκε και πώς, το ξέρει εκείνος, εμείς όχι.

β) το πρόσωπο που απέκτησε τη RINOA LTD, εταιρεία των 1.000 ευρώ, αλλά την κράτησε για 10-15 μέρες πριν την μεταβιβάσει στον Christian Udo Schoning, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε μέρος της τιτλοποίησης ΩΜΕΓΑ (διαδόχου, όπως αναφέραμε, της τιτλοποίησης Thea Artemis ύψους 1,3 δισ. ευρώ), αλλά και το 8% της Αττικής, με δανεικά 24 εκατ. ευρώ από το ΤΜΕΔΕ.

γ) μέλος του ΔΣ της Attica Bank, κατόπιν της αύξησης στην οποία συμμετείχε η RINOA LTD, την οποία είχε ήδη πωλήσει, όπως αναφέραμε παραπάνω. Έφυγε από το ΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δύο μέλη του ΔΣ που είχε ορίσει η RINOA LTD (μαζί με το ΤΜΕΔΕ, υποθέτουμε).

δ) Το πρόσωπο που πώλησε στα τέλη Μαρτίου του 2022 την ES GINI Investments LTD, βασική μέτοχο της Thea Artemis Financial Solutions, στην Clayton Holdings UK LTD, που εμφανίζεται να είναι ιδιοκτησίας του κ. Lorenz Schwarz, o οποίος όπως αναφέρθηκε παραπάνω, φέρεται να ελέγχει και το 51% της Ellington Solutions.

«Χωρίς λεφτά… Κωτσόβολος»

Το ερώτημα που πλανάται είναι πώς έγιναν όλα αυτά που περιγράψαμε παραπάνω, «χωρίς λεφτά… Κωτσόβολος», για να χρησιμοποιήσουμε μια διαφήμιση πολύ παλαιότερης εποχής, αλλά και με εμπλοκή προσώπων που μοιάζουν να είναι «παρένθετα», αντί να γίνουν με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει στις τραπεζικές υποθέσεις.

Η πιο αθώα και καλοπροαίρετη εκδοχή που ακούμε από πηγές που γνωρίζουν πώς λειτουργούν συνήθως αυτές οι υποθέσεις, συνδέουν αυτό το περίεργο γαϊτανάκι, με την απελπιστική εικόνα της Αττικής, τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικά δε ως προς το σκέλος της αύξησης κεφαλαίου του 2021, (γιατί το θέμα των τιτλοποιήσεων σηκώνει πολύ περισσότερη διερεύνηση από την τράπεζα και τους μετόχους της, όπως ήδη έχουμε επισημάνει) εκτιμούν ότι αρχές και υφιστάμενοι τότε μέτοχοι της τράπεζας, πίστευαν αρχικά πως θα συμμετάσχει η αμερικανική Εllington, καθώς τα υψηλά στελέχη της και η πανταχού παρούσα κα Μαραγκουδάκη, (που όπως αποδεικνύεται από τα όσα έχουν συμβεί, ήταν στα μέσα και τα έξω για τις υποθέσεις της τράπεζας, είτε ως “Clayton” είτε ως “Ellington”), έκαναν τις επαφές.

Mέτοχοι της τράπεζας και αρχές όμως, εισέπραξαν σε επόμενο στάδιο την άρνηση της Ellington Management Group LLC, μαζί με μια πρόταση μελλοντικής συμμετοχής, ένα commitment letter υπό όρους για 100 εκατ. ευρώ, εφόσον έμπαινε σε πρώτη φάση ένας “placeholder” να κρατάει «τη θέση», απέναντι στον ευρωπαϊκό επόπτη SSM, αλλά και τυχόν ανταγωνισμό που μπορεί να εμφανιζόταν, μέσα από μια συμφωνία μετόχων με το ΤΧΣ και το ΤΜΕΔΕ.

Κι όλοι έσπευσαν όπως - όπως να αποδεχτούν την πρόταση, παρά τις εμφανείς αδυναμίες της, για να μην «σκάσει σαν καρπούζι» η τράπεζα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας συνομιλητής μας.

Κάποιοι θα προσθέσουν σχετικά, ότι ορισμένες φορές ίσως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Ωστόσο, η περιπετειώδης κατάληξη δείχνει πως αν δεν εμφανίζονταν μεταγενέστερα νέοι επενδυτές, (η Thrivest και η Παγκρήτια) η υπόθεση μάλλον θα είχε τιναχθεί στον αέρα. Απλώς αυτό θα είχε συμβεί με καθυστέρηση κάποιων μηνών.

Τα ερωτήματα που ακόμη ψάχνουν απαντήσεις

Τα ερωτήματα όμως, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως προς τη σωστή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, είναι εύλογα και τα έχουμε θίξει ξανά. Ομοίως, υπάρχουν ερωτήματα σε όλη την ιστορία των τιτλοποιήσεων, που μάλλον θα απαιτήσουν διαχειριστικό έλεγχο εκ μέρους της τράπεζας για να απαντηθούν. Ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο τη πλευρά του αγοραστή, αλλά και την πλευρά του πωλητή.

Είναι γνωστό για παράδειγμα, ότι ένα μέρος από τα δάνεια και τα ακίνητα «φιλέτα» της τιτλοποίησης, μεταβιβάστηκε έναντι τιμήματος στην Ten Brinke. Έμπειρα στελέχη της συγκεκριμένης αγοράς, αναφέρουν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η συμφωνία του διαχειριστή με την τράπεζα, προβλέπει ότι η τελευταία ως κάτοχος των senior bonds πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή της. Υπήρχε τέτοια πρόβλεψη στη περίπτωση των συγκεκριμένων συμφωνιών τιτλοποίησης και διαχείρισης; Κι αν όχι, γιατί;

Eρωτήματα όμως, που μάλλον δεν αφορούν νομικά την ελληνική επικράτεια, προκύπτουν και από το όλο σκηνικό που φαίνεται να έχει στηθεί στη χώρα μας γύρω από την Ellington στις ΗΠΑ, εξαιτίας και των επιστολών της. Για ποιο λόγο στήθηκαν αυτά τα σύνθετα σχήματα στην Ελλάδα με τα οποία έχει συνδεθεί;

Γιατί αρνήθηκε η Ellington Management Group οποιαδήποτε σχέση συμμετοχής με την αύξηση της Αττικής, όταν υψηλόβαθμα στελέχη της ήταν και παραμένουν "all over the place";

Συνδέονται όλα αυτά με το ότι η ίδια ελέγχεται από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως καταχωρημένη φίρμα Investment & Advisory;