Συμμετοχή ΟΝΕΧ στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια

Ο όμιλος Onex, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, δίνει και φέτος το παρών στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2024, την οποία θα φιλοξενήσει το Athens Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο περίπτερο Νο 2.323, Αίθουσα 2 | Νο 323, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρει ο όμιλος στους τομείς Ship-repairing/Retrofits, Newbuildings, Naval Projects, Energy, Heavy Engineering Constructions, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες αιχμής που διαθέτουν πλέον τα ναυπηγεία της Onex. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στελέχη του ομίλου θα έχουν τη χαρά να υποδεχτούν και να συζητήσουν με τους επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.

Παράλληλα, στο περίπτερο θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Onex, κ. Π. Ξενοκώστα, με προσκεκλημένους συνεργάτες και σημαίνουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο, την εγχώρια και διεθνή Ναυτιλία. Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις και για τις νέες πρωτοβουλίες του Ομίλου που θα ενισχύσουν περαιτέρω το θετικό αποτύπωμα της Onex τόσο στον κλάδο, όσο και στην ελληνική oικονομία ευρύτερα.

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, στις 11:30, ο κ. Ξενοκώστας θα συμμετάσχει στο 4ο Trading in U.S Waters Seminar, στο οποίο θα αποτελέσει μέλος της Επιτροπής του άκρως ενδιαφέροντος «SHIPPINGInsight's SHARK TANK: A Competition of Innovative U.S. Maritime Technologies», όπου νεοφυείς επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες που στοχεύουν να μετασχηματίσουν τον χώρο της Ναυτιλίας.