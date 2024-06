Επιασαν τα... 100 τα ντολμαδάκια του Κώστα Σουλιώτη

Η Harvest Trend International Limited είναι μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ που δεν θα ενδιέφερε κανέναν στην Ελλάδα αν δεν άνηκε, όπως και η Xinjiang Golden LeavesFood Co Ltd και η Heze Palexpo Food Co Ltd, στον όμιλο της Παλίρροια Σουλιώτης. Όμως αυτές οι κινεζικές θυγατρικές, τις οποίες ο ελληνικός όμιλος ελέγχει μέσω της κυπριακής Palirria (Cyprus) Limited, αποτελούν βασικό «συστατικό» της δομής του.

Από αυτές προμηθεύεται τα αμπελόφυλλα -σ.σ. πέρυσι αγόρασε 5.500 τόνους αμπελόφυλλα και εφέτος έχει υπολογίσει ότι θα χρειασθεί 6.800 τόνους-, βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων του. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που πριν από λίγες εβδομάδες απέκτησε τον πλήρη μετοχικό τους έλεγχο.

Αν και στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν ότι μέσω αυτής της κίνησης «στρώνεται» ο δρόμος για την πώληση του ελληνικού ομίλου, το αν η Παλίρροια - Σουλιώτης, στην οποία βασικοί μέτοχοι είναι τα αδέλφια Σουλιώτη και η VNK της οικογένειας Κάτσου, πουληθεί, θα εξαρτηθεί από το ύψος του τιμήματος. Ήδη πάντως οι μέτοχοι του ομίλου έχουν δεχθεί αρκετές κρούσεις από ξένα funds.

Η ουσία είναι ότι στις 22 Μαρτίου, η Harvest Trend International Limited προχώρησε στην αγορά του εναπομείναντος 16% που δεν κατείχε στην Xinjiang Golden LeavesFood Co Ltd και στην αγορά του εναπομείναντος 3% που δεν κατείχε στην HezePalexpo Food Co Ltd. Προς τοn σκοπό αυτό η Harvest Trend International Limited προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 840.000 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε από τη μοναδική μέτοχο της Harvest Trend International Limited, την κυπριακή εταιρεία Palirria (Cyprus) Limited, η οποία είναι 100% θυγατρική της Παλίρροια Σουλιώτης.

Σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα της Παλίρροια Σουλιώτης στην αγορά, πέρυσι σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 100,28 εκατ. ευρώ από 75,943 εκατ. ευρώ το 2022, τα καθαρά κέρδη τα 10,366 εκατ. ευρώ (το 2022 ήταν 5,221 εκατ. ευρώ) ενώ το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 13,3% από 11,09%.

Στο τέλος της χρήσης, ο όμιλος κατείχε μετρητά και καταθέσεις όψεως ύψους 12,616 εκατ. ευρώ (από 29,515 εκατ. ευρώ το 2022), οι εργαζόμενοι ήταν 1.789 από 1.746 ενώ το προς διανομή μέρισμα αυξήθηκε στα 10 εκατ. ευρώ (από 6 εκατ. ευρώ το 2022). Στα αποτελέσματα του 2023 σημαντική ήταν η συμβολή της Τσαμπάσης Α.Ε., που εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μέσω αυτής η Παλίρροια Σουλιώτης διαφοροποίησε το προϊόντικό της χαρτοφυλάκιο.

Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ανάπτυξη τουλάχιστον 14% στον όγκο πωλήσεών της, με την αξία τους, σε ενοποιημένο επίπεδο, να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 115 εκατ. ευρώ.

Σήμερα στα εργοστάσια της Παλίρροια Σουλιώτης σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κίνα και Ιορδανία, τυλίγονται ημερησίως 2 εκατομμύρια τεμάχια ντολμαδάκια, δηλαδή 760 εκατομμύρια τεμάχια τον χρόνο. Από αυτά, το 95% τυλίγεται στα εργοστάσια της σε Βουλγαρία, Κίνα και Ιορδανία.

Η παραγωγική μονάδα στην Ιορδανία την έφερε πιο κοντά στα 420 εκατομμύρια κατοίκους της Μέσης Ανατολής, όπου καταναλώνεται πάνω από το 80% των εξαγωγών της. Το μοντέλο της Ιορδανίας, δηλαδή παραγωγική μονάδα κοντά σε αγορές-στόχους, εξετάζει να το επαναλάβει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, που απορροφά πάνω από το 15% των εξαγωγών της.