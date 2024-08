Η μεγαλύτερη ελληνική αποστολή έρχεται στην Gamescom 2024

Ο Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA Greece) ανακοινώνει την συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στην Gamescom 2024 που θα διεξαχθεί στην Κολωνία από τις 21 έως 25 Αυγούστου. Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ. Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι Έλληνες δημιουργοί παιχνιδιών θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα project τους στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ψηφιακής ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, φέτος, η ελληνική αποστολή θα είναι η μεγαλύτερη που έχει συμμετάσχει ποτέ στην Gamescom, φιλοδοξώντας να κατακτήσει την έκθεση και να εντυπωσιάσει την παγκόσμια κοινότητα των gamers και των επαγγελματιών του κλάδου. Με 12 projects, οι Έλληνες δημιουργοί είναι έτοιμοι να αναδείξουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το πάθος τους για την τέχνη των ψηφιακών παιχνιδιών.

Τα Project της Ελληνικής Αποστολής:

1. Homeseek από την Traptics

Ένα μετα-αποκαλυπτικό παιχνίδι στρατηγικής επιβίωσης, τοποθετημένο σε μια δυστοπική Γη του επόμενου αιώνα, όπου οι πόροι έχουν εξαντληθεί. Σε μια έρημο, όπου το νερό έχει γίνει το νέο χρυσάφι, κάθε απόφαση γίνεται ζήτημα ζωής ή θανάτου. Με την καθοδήγηση του πάικτη, η επιβίωση μπορεί να είναι εφικτή.

Homeseek - Official Release Date Trailer | Future Games Show 2023

2. Selini από την Cymban

Ο παίκτης βυθίζεται σε μια μη γραμμική περιπέτεια γεμάτη με σκοτεινούς και διεφθαρμένους replicants, εναλλακτική βαρύτητα, ένα αρχαίο διαστημόπλοιο, μια εγκαταλελειμμένη αλιευτική βάρκα, μυστικές φυλές και άλλα. Καθοδηγεί έναν μοναχικό replicant μέσα από τις σκιές και αποκαλύπτει τα μυστικά αυτού του κρυπτικού κόσμου. Συνδυάζοντας τα στυλ παιχνιδιών όπως το Inside, Hyper Light Drifter και Environmental Station Alpha, το SELINI μεταμορφώνεται σε ένα 2.5D story-rich metroidvania επικεντρωμένο στην εξερεύνηση ενός αινιγματικού διασυνδεδεμένου κόσμου.

SELINI Demo Trailer:

3. Chantey από την Gordyn Code

Ένα pirate-metal-inspired, top-down adventure game αναπτυγμένο για την σειρά φορητών κονσολών GAMEBOY™. Τοποθετημένο σε μια εναλλακτική ιστορία όπου η μυθολογία των πειρατών της Χρυσής Εποχής συναντά τους δυνατούς ρυθμούς του heavy metal, οι παίκτες ξεκινούν ένα επικό ταξίδι για να συλλέξουν μυστηριώδεις ναυτικές μελωδίες, τι ςοποίες θα χρησιμοποιήσουν σε ρυθμικές μάχες για να ξεπεράσουν εχθρούς, να πλοηγηθούν σε επικίνδυνα νερά και να επιβιώσουν από τους τρόμους που κρύβονται κάτω από τα κύματα του ωκεανού. Το Chantey προσφέρει μια μοναδική, cross-genre εμπειρία, συνδυάζοντας στοιχεία κλασικού adventure και rhythm gameplay με σύγχρονο game design και παρουσιάζεται με ένα εντυπωσιακά μοναδικό οπτικό στυλ που ωθεί το υλικό στο όριο των δυνατοτήτων του. Το Chantey διαθέτει επίσης ένα αυθεντικό soundtrack που αντηχεί τον διακριτικό ήχο της pirate metal μουσικής, αποτίοντας φόρο τιμής στα θρυλικά και πρωτοπόρα συγκροτήματα του είδους.

Trailer TBA - Gamescom 2024 | Greece's line up | Chantey:

4. UNSAFE από την Onskulls

Ένα horror co-op sci-fi game. Ο παίκτης παίζει μόνος ή συνεργάζεται με μια ομάδα έως 4 παικτών για να επιβιώσει σε διαφορετικούς διαστημικούς σταθμούς που έχουν υποκύψει σε φρίκες της δικής τους κατασκευής.

Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα εξερευνήσει σταθμούς, να ανακαλύψει μυστικά, να ανακτήσει υλικά και να τα πουλήσει για να συνεχίσει τον κύκλο επιβίωσης.

Unsafe Gameplay Trailer

Gamescom 2024 | Greece's line up | UNSAFE:

5. Necrophosis από την Dragonis Games

Ένα first-person horror adventure που βυθίζει τον παίκτη σε έναν εφιαλτικό-κολασμένο κόσμο γεμάτο με παράξενες μορφές και ζοφερά οπτικά εφέ. Ο παίκτης εξερευνεί απόκοσμα-σουρεαλιστικά τοπία και ξετυλίγει μυστήρια σε αυτό το ατμοσφαιρικό ταξίδι μέσα από το μακάβριο.

Necrophosis - Official Teaser Trailer:

6. Elevator Down από την Envy Softworks

Ένα παιχνίδι, κρίσιμο κόμβο του Άλλου Κόσμου - Το Τμήμα Αξιολόγησης Ζωής. Στο "Elevator Down", ο παίκτης παίζει τον ρόλο ενός φύλακα μεταξύ του Παραδείσου και της Κόλασης, διορισμένου να παίρνει την σημαντικότερη απόφαση: ποιος Ανεβαίνει εν τόπω χλοερώ και ποιος Κατεβαίνει σε κολασμένα βασανιστήρια. Ο παίκτης θα γίνει προάγγελος ελπίδας ή εκτελεστής καταδίκης; Θα πρέπει να διερευνήσει τις λεπτομέρειες διαφορετικών θρησκειών, να βουτήξει στα βάθη της ηθικής, της λύτρωσης και της ανθρώπινης κατάστασης και να ορίσει το πεπρωμένο των Ψυχών.

7. Dunestake από την Eteros Studios

Ένα single player, high-risk high-rewarding auto-battler με έμφαση στο betting, προσφέροντας ποικιλία στρατηγικών και συνδυασμών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μαχών και του betting.

8. Spellbound Hearts από την Funigami

Ένα visual novel που ακολουθεί την ιστορία του Lycos, ενός βρικόλακα που παγιδεύεται σε ένα έρημο κάστρο από μια ισχυρή κατάρα. Συναντά τον νεαρό μάγο Zephyros, που αναζητά μια σταγόνα από το αίμα του για να σώσει το χωριό του από μια πανώλη. Καθώς οι μοίρες τους διασταυρώνονται, ξεκινούν ένα ταξίδι εμπιστοσύνης, λύτρωσης και αγάπης.

Spellbound Hearts Game Trailer:

Gamescom 2024 | Greece's line up | SpellBount Hearts:

9. Haunted Bloodlines από την Horrified Triangles

Ένα survival, psychological horror game πρώτου προσώπου. Σε σκοτεινά δωμάτια ενός επεκτεινόμενου αρχοντικού, μια τρομακτική ιστορία ξεδιπλώνεται. Καθώς το αρχοντικό "αναπνέει", κρυμμένα μυστικά αποκαλύπτονται μέσα στους τοίχους του. Η επιβίωση εξαρτάται από τη δική σου ψυχική υγεία. Θυμήσου πάντα ότι ο χρόνος μπορεί να είναι είτε φίλος είτε εχθρός.

Haunted Bloodlines - Official Teaser Trailer:

10. Cat Detective Albert Wilde από την Beyond Those Hills

Ένα comedy adventure game με στοιχεία noir, sci-fi και mystery, τοποθετημένο σε μια φανταστική εκδοχή της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 1930. Με ατμοσφαιρικά ασπρόμαυρα vintage γραφικά, αξιαγάπητους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες, καθηλωτικό Voice-Over και "μη ανθρώπινη" υποκριτική φωνών, το παιχνίδι υπόσχεται τουλάχιστον ένα αστείο για τις θηλές μιας γάτας (έχουν έξι!).

Albert Wilde: Quantum P.I. - Official Trailer | Women Led Games:

Gamescom 2024 | Greece's line up | Albert Wilde Quantum P.I | Placeground:

11. Monarchy από την Brain Seal Ltd

Ένα minimal 2D strategy game που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και διαχείριση μιας μοναρχίας, συνδυάζοντας στρατηγική και τακτική.

Gamescom 2024 | Greece's line up | Monarchy:

12. Arcweave από την Arcweave

Μια βραβευμένη, cross-device, no-code, collaborative λύση σχεδιασμένη για οργανισμούς που δημιουργούν διαδραστικές εμπειρίες. Επειδή είναι web-based, οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αμέσως, χωρίς ανάγκη για κουραστικές λήψεις. Τα real-time collaborative features μας επιτρέπουν στις ομάδες και τα studios να βλέπουν, να γράφουν και να επεξεργάζονται projects ταυτόχρονα, χωρίς καθυστερήσεις. Με πλήρη ενσωμάτωση με Unreal Engine, Unity και Godot μέσω των δωρεάν επίσημων plugins μας, καθώς και υποστήριξη τρίτων plugins όπως DefArc για Defold, JArcscript για Java και Pixel Crushers Dialogue System για Unity.

Design And Play Your Interactive Stories With Arcweave:

Οι επισκέπτες της Gamescom θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν αυτά τα συναρπαστικά παιχνίδια στο Hall 10.2, Booth F-06G στο Indie Area της Gamescom, γνωρίζοντας από κοντά τους δημιουργούς τους και μαθαίνοντας την ιστορία και την έμπνευση πίσω από κάθε project.

Η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Η Gamescom είναι μια σημαντική πλατφόρμα για την προβολή των ελληνικών ταλέντων και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δημιουργοί μας θα εντυπωσιάσουν την παγκόσμια κοινότητα των gamers και των επαγγελματιών του κλάδου για ακόμα μία φορά.