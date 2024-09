Τυχερά παιχνίδια: Νέα τάση το πλαφόν στα μηνιαία πονταρίσματα

Στη Ρώμη διεξάγεται το 14ο Συνέδριο του European Association for the Study of Gambling από τις 10-13 Σεπτεμβρίου 2024 με θέμα «Προώθηση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος στα τυχερά παιχνίδια και στον στοιχηματισμό».

Κατά τις εργασίες του ακούστηκαν τα νέα μέτρα που σχεδιάζει κάθε χώρα προκειμένου να λειτουργεί η αγορά παιγνίων χωρίς προβλήματα και εθισμούς.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά συνέδρια στην Ευρώπη με συμμετοχή 350 ειδικών από 40 χώρες. Κορυφαίοι ερευνητές, ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ειδικοί του κλάδου από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους.

Τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Λεωνίδας Καρακίδης, υποψήφιος διδάκτορας στα τυχερά παίγνια και συνεργάτης του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο οποίος παρουσίασε την εργασία του σχετικά με τη φορολογία στα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Online Gaming και διατύπωσε προτάσεις για την χάραξη Ευρωπαϊκής Ενιαίας Πολιτικής στον τομέα της ρύθμισης των τυχερών παιγνίων.

Ο κ. Καρακίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φορολογία παικτών στην χώρα μας η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά και στους φόρους που πληρώνουν γενικά οι πάροχοι.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν έχει τους πιο υψηλούς φόρους παρόχων όπου πρώτη έρχεται η Πολωνία, ενώ η Ολλανδία που σχεδιάζει νέες αυξήσεις αναμένεται να μπει στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο ο φόρος παικτών που οι πάροχοι καλούνται να πληρώσουν για να προσελκύσουν παίκτες, υπάρχει μόνο στη χώρα μας και σε κάποιες βαλκανικές χώρες, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότερες εταιρείες δεν είναι σε θέση να τον καταβάλλουν δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός, με αποτέλεσμα να χάνουν πελάτες.

Εκτός από τη φορολογία ιδιαίτερη αναφορά στο συνέδριο έγινε στο ασφαλές παιχνίδι αλλά και τις διαφημίσεις. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων:

Το 2026 η Αγγλία θα προχωρήσει σε απαγόρευση χορηγιών στις φανέλες των ομάδων από παρόχους τυχερών παιγνίων. Το 2021 η Ολλανδία έδωσε άδειες σε διαδικτυακούς παρόχους, όπως ακριβώς και η Ελλάδα. Τότε επιτράπηκαν και οι διαφημίσεις στην Αγγλία, ωστόσο ο κόσμος αντέδρασε και το 2023 προχώρησε σε απαγόρευση των διαφημίσεων. Ωστόσο αυτό οδήγησε σε διπλασιασμό των χορηγιών. Οπότε η Αγγλία προχωρά σε απαγόρευση και των χορηγιών με στόχο την προστασία των παικτών. Επίσης μέσα στον Αύγουστο μπήκε σε εφαρμογή ένα μέτρο που θέτει όριο στα χρήματα που μπορεί να χάσει ένας παίκτης τον μήνα στις 500 λίρες. Αν χάσει το ποσό αυτό ή περισσότερα τον μήνα, οι πάροχοι αντιμετωπίζουν επιπλέον ελέγχους από τη ρυθμιστική αρχή, ως μέρος ενός μεγάλου πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των πιο ευάλωτων πελατών. Οι πρόσθετοι έλεγχοι ξεκίνησαν από τις 30 Αυγούστου ενώ το όριο για τον έλεγχο θα πέσει στις 150 £ για απώλειες τον μήνα στο διαδικτυακό στοίχημα από τις 28 Φεβρουαρίου του 2025 σύμφωνα με την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών. Τα μέτρα αυτά εισήχθησαν αφότου η κυβέρνηση δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για τη μεταρρύθμιση του τζόγου πέρυσι, η οποία περιλάμβανε προτάσεις για υποχρεωτική εισφορά για τη χρηματοδότηση της θεραπείας απεξάρτησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και τους ελέγχους προσιτότητας και τα νέα όρια διαδικτυακών κουλοχέρηδων. Η Νορβηγία μετά από σχετική εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής σχεδιάζει για παίκτες κάτω των είκοσι ετών να θέτει υποχρεωτικό όριο χρημάτων που θα μπορούν να παίξουν. Η Ολλανδία προχωρά σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Βάζει όριο στα πονταρίσματα ανάλογα με την φορολογική δήλωση που καταθέτει ο παίκτης και καθιστά τον πάροχο υπεύθυνο για να ελέγξει αν τα όρια τηρούνται από τους παίκτες. Επίσης βάζει συγκεκριμένο όριο κατάθεσης για παίκτες που η ηλικία τους είναι κάτω των 23 ετών. Σημειώνεται ότι μέχρι ήμερα η συνήθης τακτική είναι ο παίκτης να επιλέγει το όριο που θα παίξει είτε μηνιαία είτε ημερησίως και πόσα χρήματα θα χάσει. Ταυτόχρονα η Ολλανδία θα προχωρήσει σε αύξηση της φορολογίας των παρόχων από 30,5% που είναι σήμερα σε 37,5%, ενώ ήδη επιβάλλει ειδικό τέλος περίπου 1,9% που εισπράττει αποκλειστικά για την προστασία των παικτών. Μετά την αύξηση αυτή η συνολική φορολογία προς τους παρόχους θα ανέρχεται σε 40%.

Όλα τα παραπάνω αναμένεται να αλλάξουν την ευρωπαϊκή αγορά δημιουργώντας ουσιαστικά νέα δεδομένα που πολλές από τις αγορές, αναμένεται να ακολουθήσουν.