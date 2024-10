Μεγάλου: Στόχος χαρτοφυλάκιο δανείων 40 δισ. έως το 2027

«Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή με αβεβαιότητα για το μέλλον. Η κλιματική αλλαγή, ή καλύτερα η «κλιματική κρίση» είναι εδώ», τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στην εκδήλωση «Sustainability for Economy and People».

«Οι μεγάλες τράπεζες, όπως η Πειραιώς, έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν για την υποστήριξη των πελατών τους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να προχωρήσουν δυναμικά στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία (…) Στόχος μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε την καινοτομία».

«Η Πειραιώς σήμερα κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με ευρεία πελατειακή βάση άνω των 6 εκατομμυρίων πελατών, περίπου το 60% του πληθυσμού της χώρας μας. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων μας διαμορφώνεται κοντά στα €32 δισ., διατηρώντας την πρώτη θέση σε δάνεια στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 25%. Στόχος μας είναι το 2027 να έχουμε προσεγγίσει τα €40 δισ., με περισσότερα από €5-6 δισ. από αυτά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση», επεσήμανε.

Όπως είπε ο Χρ. Μεγάλου «το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που παρουσιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2024, αποτελεί τον οδικό χάρτη της χώρας μας για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων, με ορόσημο το έτος 2030 και τελικό στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050. Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 59% έως το 2030 σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 1990».

Ο επικεφαλής της Πειραιώς αναφέρθηκε σε τέσσερα παραδείγματα για το πώς έμπρακτα στηρίζει η Πειραιώς τη βιωσιμότητα και την καινοτομία:

Πρώτο παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ της Πειραιώς και της CFP Green Buildings. Η Πειραιώς έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών των πελατών της, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία CFP Green Buildings, ενός καινοτόμου πάροχου λογισμικού που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων, με πανευρωπαϊκά credentials σε μεγάλες πολυεθνικές τράπεζες.

Μέσω της υπηρεσίας, η οποία θα παρέχεται από το e-banking της Πειραιώς ή με μια επίσκεψη σε κατάστημα, οι πελάτες της τράπεζας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητο τους, θα λαμβάνουν εξατομικευμένη διάγνωση, προτάσεις και λύσεις για τη βιώσιμη ανακαίνιση των ακινήτων τους, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα με προνομιακούς όρους από τις αρχές του 2025.

Δεύτερο παράδειγμα. Η ενίσχυση της θερμοκηπιακής γεωργίας. Η Πειραιώς, με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά στον τομέα αυτό, έχει αναπτύξει συγκεκριμένες στρατηγικές για να υποστηρίξει τους πελάτες της στον αγροδιατροφικό τομέα.

Με τα σύγχρονα θερμοκήπια αυξάνεται η παραγωγή ανά εκτάριο, εξοικονομείται νερό και ενέργεια, αποφεύγονται τα βλαβερά αγροχημικά, προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και η βιοποικιλότητα.

Φιλοδοξία μας είναι να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις μονάδες και σε ορίζοντα πενταετίας να διπλασιάσουμε το σύνολο των στρεμμάτων θερμοκηπίων σε όλη την Ελλάδα που σήμερα εκτιμάται στα 48.000 στρέμματα.

Τρίτο παράδειγμα. Η στήριξη σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες.

Τέταρτο παράδειγμα. MBA in Sustainability με τη στήριξη της Πειραιώς. Μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δημιουργήθηκε το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, "MBA in Sustainability powered by Piraeus", το οποίο θα προσφέρεται σε αριστούχους φοιτητές, χωρίς δίδακτρα ή τέλη φοίτησης από τη φετινή χρονιά.