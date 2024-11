Τριπλή διάκριση για τον όμιλο Σαρακάκη στα HR Awards

Τρεις σημαντικές βραβεύσεις απέσπασε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην επέτειο των δέκα χρόνων των HR Awards, του θεσμού επιβράβευσης βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, που διοργανώνει κάθε χρόνο η BOUSSIAS events.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με:

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Excellence in Management / Leadership Development” με την υποψηφιότητα “Engage in Motion” για την πρωτοποριακή ακαδημία ηγεσίας που δημιούργησε με κύριο «όχημα» τη δέσμευση των ανθρώπων του.

Με στόχο την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών του και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τη δέσμευση αλλά και την παραγωγικότητα, ο Όμιλος συνεργάστηκε με την Dynargie Greece, δημιουργώντας ένα πρότυπο leadership development πρόγραμμα. Μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και gamification τεχνικών, περισσότερα από 100 στελέχη του οργανισμού είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τις διοικητικές τους ικανότητες. Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας βασίστηκε σε περισσότερες από 3.040 ώρες εκπαίδευσης βελτιώνοντας ουσιωδώς το ποσοστό των δεσμευμένων εργαζομένων ενώ λειτούργησε και ως οδηγός στην καθιέρωση μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Με αυτήν την πρωτοβουλία, το ανθρώπινο ταλέντο του οργανισμού ενδυναμώθηκε και υποστηρίχθηκε διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο, υγιές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας.

Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best HR Corporate Event” με την υποψηφιότητα “Our New Way of Working" | The “Excellence” Mechanism” για τη βιωματική εμπειρία που προσέφερε ο Όμιλος στους ανθρώπους του μέσω μιας δραστηριότητας που «πάντρεψε» αρμονικά τις νέες δεξιότητες του οργανισμού με το παιχνίδι και τη μάθηση στην πράξη.

Αξιοποιώντας το παιχνίδι, πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα "Our New Way of Working", που έλαβε χώρα στο Ellinikon Experience Center. Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστηκε για να συστήσει σε όλους τους εργαζομένους του οργανισμού τον νέο τρόπο εργασίας καθώς και τις προσδοκώμενες συμπεριφορές, καθιστώντας τους ανθρώπους ambassadors των νέων δεξιοτήτων με έναν εναλλακτικό τρόπο. Με την εκδήλωση αυτή, ο Όμιλος απέδειξε στην πράξη ότι ο πραγματικός μηχανισμός της επιτυχίας δεν είναι άλλος, παρά οι ίδιοι οι άνθρωποί του!

Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Partnership with Educational Institutions” με την υποψηφιότητα “Next-Gen of Commercial Vehicles & Machinery Engineers” για τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μετεκπαίδευσης στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Επενδύοντας στη νέα γενιά επαγγελματιών και υποστηρίζοντας τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δημιούργησε ένα πρότυπο καινοτόμο πρόγραμμα εξειδίκευσης στον κλάδο της αυτοκίνησης και του mobility. Σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εισήγαγε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Commercial Vehicles & Machinery Engineer". Το πρόγραμμα στοχεύει στην μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση των μελλοντικών επαγγελματιών στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων, συμβάλλοντας στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην αγορά εργασίας.