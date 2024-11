Διπλή διάκριση για τη Randstad στα HR Awards 2024

Η Randstad απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στα HR Awards 2024, επιβραβεύοντας τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί για τους εργαζομένους και τους πελάτες της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στη φετινή τελετή απονομής, που σημείωσε αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών, φτάνοντας τις 650, η Randstad τιμήθηκε με το Gold βραβείο στην κατηγορία ‘Digital HR: Best Use of Technology for HR’ για τις πρωτοποριακές λύσεις και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Με έμφαση στην πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού, η Randstad αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης νέων εργαζομένων.

Παράλληλα, απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία ‘Learning & Development: Best Internal Use of Academies’, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή της στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Leadership, Sales, Recruitment Masterclasses, Randstad University, Learning Resources Center), η Randstad υποστηρίζει τη διαρκή εξέλιξη των εργαζομένων της, προσφέροντας γνώση και δεξιότητες που είναι καίριες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιτυχία.

Σχετικά με τη βράβευση της εταιρείας στα HR Awards 2024, η Leigh Ostergard, Managing Director της Randstad Hellas, υπογράμμισε:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που διακριθήκαμε με δύο βραβεία στα HR Awards, ανάμεσα σε τόσες αξιόλογες εταιρείες. H διαρκής προσπάθεια για αριστεία μας εμπνέει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας στρατηγικά σε νέες τεχνολογίες, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η αναγνώρισή μας αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε πραγματική αξία στους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τα ταλέντα και μας παρακινεί να συνεχίσουμε να προάγουμε τη δημιουργικότητα, την ευελιξία και την καινοτομία σε κάθε μας δραστηριότητα.».