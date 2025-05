Λιβανέζικος όμιλος με δυναμικό 765 βίλες στην Ελλάδα ετοιμάζει νέο project στη Σύρο

Την ανάπτυξη ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) με ξενοδοχείο 5 αστέρων προβλέπει το project, προϋπολογισμού 75,9 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η «Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια Α.Ε.» στη Σύρο.

Η εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον ελληνο-λιβανέζικων συμφερόντων όμιλο Μπερζάουι, κατέθεσε τον επενδυτικό φάκελο του έργου στην Enterprise Greece, αιτούμενη τον χαρακτηρισμό του έργου της ως Στρατηγικής Επένδυσης. Επιπλέον, η εταιρεία αιτείται τη λήψη των κινήτρων χωροθέτησης αναφορικά με την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και της ταχείας αδειοδότησης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ΣΤΚ με ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 166 κλινών, και με 69 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δυναμικότητας 249 κλινών, σε μία έκταση 531.251 τ.μ. στη θέση Λαγούδια Χαρασώνα της Σύρου.

Στόχος της επένδυσης, όπως αναφέρεται στον σχετικό φάκελο, είναι τόσο η δημιουργία ενός τουριστικού συγκροτήματος ήπιας ανάπτυξης με συμβατές και συμπληρωματικές χρήσεις με απόλυτο σεβασμό στο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όσο και η διατήρηση αμετάβλητων όμορων οικοσυστημάτων.

Το project έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει αναρτημένο μέχρι τις 23 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας Divine Property, συμφερόντων της οικογένειας Μπερζάουι, ο όμιλος αναπτύσσει το έργο Cavo Fregada Syros Seaside Hotels and Villas, το οποίο πιθανότατα είναι το project για το οποίο η «Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια» κατέθεσε φάκελο στην Enterprise Greece.

Το Cavo Fregada Syros Seaside Hotels and Villas αφορά ένα συγκρότημα με περισσότερες από 120 πολυτελείς βίλες διαφορετικών μεγεθών προς πώληση ή/και ενοικίαση και δύο boutique ξενοδοχεία 5 αστέρων στην περιοχή Χαρασώνας στη Σύρο.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την επένδυση

Η εταιρεία «Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια» συνδέεται με την εταιρεία Divine Property, συμφερόντων της οικογένειας Μπερζάουι, με καταγωγή από τον Λίβανο.

Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια» συμμετέχουν τέσσερα μέλη της οικογένειας Μπερζάουι, με τον Σαιντ Μπερζάουι να εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου. Ο ίδιος είναι και CEO της εταιρείας Divine Property. Πρόεδρος της εταιρείας είναι η Αντιγόνη Δασκάλου, μητέρα του Σαιντ Μπερζάουι.

O όμιλος Μπερζάουι δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του '80 στον χώρο των ξενοδοχείων, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην αξιοποίηση ακινήτων. Η επιχειρηματική διαδρομή του ομίλου στην Ελλάδα ξεκίνησε στη Μύκονο με το πολυτελές ξενοδοχείο Casa del Mar.

Το Casa del Mar Mykonos Seaside Hotel and Spa, όπως ονομάζεται σήμερα, είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μέλος των Small Luxury Hotels of the World, που βρίσκεται στην Αλεομάνδρα. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Divine Property περιλαμβάνει επίσης το Castro Hotel Syros, το οποίο λειτούργησε το 2022 σε ένα διατηρητέο κτίριο του 1850, μετά από μια ανακαίνιση η οποία διήρκησε 4 χρόνια.

Σήμερα, η εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, έχει δημιουργήσει επίσης ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο πολυτελών κατοικιών. Το επί ελληνικού εδάφους portfolio της μόνο περιλαμβάνει 765 βίλες υψηλών προδιαγραφών.

Έτσι, εκτός από τη Μύκονο, η Divine Property διαθέτει παρουσία σε Σαντορίνη, Κρήτη, Αττική, Σύρο, Πόρτο Χέλι, Κέρκυρα, Πελοπόννησο, Σπέτσες, Αντίπαρο, Χαλκιδική, Μήλο, Ρόδο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέα, Σκιάθο, Αράχωβα, Πήλιο, Ίο, Άνδρο, Λευκάδα και Αίγινα.

Εκτός Ελλάδος, η Divine Property δραστηριοποιείται και στην Ίμπιζα της Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Divine Property, που διαθέτει γραφεία στη Μύκονο, την Αθήνα, τη Σύρο και τη Βηρυτό, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κλάδου του real estate, από τη διαχείριση πολυτελών κατοικιών, μέχρι την κατασκευή και ανακαίνιση ακινήτων, καθώς και την ενοικίαση βιλών.