Μεγάλου (Πειραιώς): Διάθεση 40 δισ. στην οικονομία έως το 2027

Ένας από τους κύριους ομιλητές στο επίσημο γεύμα του 26ο Ετήσιου «Capital Link Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Στην ομιλία του με τίτλο «The Greek Banking Sector As A Pillar Of Growth» ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού τραπεζικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ παράλληλα ο Χρήστος Μεγάλου δεσμεύθηκε ότι η τράπεζά του θα συνεισφέρει 40 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία έως το 2027.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε την πρόοδο των τραπεζών την τελευταία δεκαετία, όπως η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενίσχυση των κεφαλαίων και οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτή η ανάκαμψη επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία αποτελεσματικά. Από τις αρχές του 2024, οι ελληνικές τράπεζες έχουν χορηγήσει νέα δάνεια άνω των 7-8 δισ. ευρώ, με την Πειραιώς να συνεισφέρει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η τεχνολογία, καθιερώνοντας την ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη τού τόπου.

Ο διευθύνων σύμβουλος ανέπτυξε τη στρατηγική της Πειραιώς για την καινοτομία, αναφερόμενος σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εικονικό βοηθό με ChatGPT, που έχουν βελτιώσει την εμπειρία πελατών. Η Πειραιώς αναπτύσσεται επίσης στον τομέα Wealth Management, έχοντας υπό διαχείριση 11 δισ. ευρώ, στοχεύοντας, μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών, σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε τη δέσμευση της τράπεζας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, έχοντας ήδη διαθέσει 32 δισ. ευρώ στον αγροτικό τομέα, την ανανεώσιμη ενέργεια και τον τουρισμό, με στόχο να ξεπεράσει τα 40 δισ. ευρώ έως το 2027.

Η Πειραιώς ηγείται στον τομέα την κοινωνικής υπευθυνότητας, αναπτύσσοντας σε τέσσερις κοινωνικούς άξονες το πρόγραμμα «Equall». Από τις δράσεις του προγράμματος αυτού έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 16.000 άτομα από την έναρξή του τον Μάρτιο του 2022. O κύριος Μεγάλου ανέφερε «μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων για τις γυναίκες, τα παιδιά, τη νέα γενιά και τις ευάλωτες ομάδες, όπως και πολιτιστικών δράσεων εκπληρώνουμε το καθήκον μας να επιστρέφουμε μέρος της αξίας μας στην κοινωνία».



Ολοκληρώνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος επανέλαβε τη δέσμευση της Πειραιώς για βιώσιμη κερδοφορία, καινοτομία και συνεργασία, διασφαλίζοντας ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει πυλώνας ανάπτυξης της Ελλάδας.