Δέκα ξενοδοχειακές αφίξεις με επενδύσεις πάνω από 600 εκατ. ευρώ

Πολλών... αστέρων ξενοδοχειακές πρεμιέρες έχουν δρομολογηθεί για το 2025 τόσο σε δημοφιλείς, όσο και σε λιγότερο γνωστούς για τους ξένους ταξιδιώτες, ελληνικούς προορισμούς, με τη χώρα να αποτελεί πλέον σταθερά πόλο έλξης για τα διεθνή brands.

Μεταξύ των πιο… ηχηρών αφίξεων περιλαμβάνονται το Athens Capital Suites - MGallery Collection και το «The Ilisian» στην Αθήνα, το JW Marriott Crete Resort & Spa και το Hilton Garden Inn Chania City στην Κρήτη και το Four Seasons Resort Mykonos, το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά.

Στη λίστα περιλαμβάνεται το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton στο νησί των Δωδεκανήσων, το Avali Mar-bella Collection στην Κέρκυρα, το NYX Thessaloniki στη βορειοελλαδίτικη πόλη και το Movenpick Resort Agios Nikolaos Sivota.

Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη ή την πλήρη ανακαίνιση των συγκεκριμένων ξενοδοχείων ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ.

Athens Capital Suites - MGallery Collection

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Athens Capital Suites - MGallery Collection στην οδό Ζαλοκώστα με την υπογραφή της Λάμψα. Τη διαχείριση του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο επίσης υψηλών προδιαγραφών Athens Capital Center Hotel - MGallery Collection της εταιρείας στην οδό Πανεπιστημίου, θα αναλάβει ο γαλλικός όμιλος Accor.

Το Athens Capital Suites - MGallery Collection αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ και θα απαρτίζεται από 17 σουίτες.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο της οδού Ζαλοκώστα, ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, που έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο, μισθώθηκε για 30+10 χρόνια από τον όμιλο Λάμψα στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού.

«The Ilisian»

Στο τέλος του 2025 τοποθετείται χρονικά το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του νέου πολυδιάστατου προορισμού που αναπτύσσεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην θέση του Hilton Athens, και θα ονομάζεται «The Ilisian».

Η επένδυση που υλοποιείται από την Ιονική Ξενοδοχειακή, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η ΤΕΜΕΣ, αναμένεται να ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την εξαγορά του κτιρίου.

Στο «The Ilisian» θα αναπτυχθούν ένα νέο ξενοδοχείο με την επωνυμία Conrad Athens, ένα brand που αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα, δυναμικότητας 278 δωματίων και σουιτών. Επίσης θα κατασκευαστεί και μία mega suite 400 τ.μ. Εντός του προορισμού θα αναπτυθχούν επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences, καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences.

Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

JW Marriott Crete Resort & Spa

Το ντεμπούτο του στην Ελλάδα θα κάνει φέτος το brand JW Marriott με εφαλτήριο το νέο JW Marriott Crete Resort & Spa στα Χανιά, ένα project προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, συμφερόντων του Κρητικού επιχειρηματία Αντώνη Βασιλάκη.

Η επένδυση προβλέπει κατά την α’ φάση την κατασκευή ενός τουριστικού συγκροτήματος 5 αστέρων, δυναμικότητας 600 κλινών σε μία έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων στο παραθαλάσσιο χωριό Μαράθι.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αναπτυχθούν, επίσης, εστιατόρια, bars, spa, γυμναστήριο διεθνών προδιαγραφών, εμπορικά καταστήματα, kids club, κινηματογράφος, ελικοδρόμιο και πλωτήρες για τον ελλιμενισμό ταχύπλοων σκαφών και την προσθαλάσσωση υδροπλάνων.

Το Hilton Garden Inn Chania City

Το καλοκαίρι του 2025 αναμένεται να λειτουργήσει το Hilton Garden Inn Chania City, αποτελώντας επί της ουσίας τη δεύτερη προσθήκη στο portfolio του brand Hilton Garden Inn στην Ελλάδα, μετά το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, το ξενοδοχείο σηματοδότησε την άφιξη του συγκεκριμένου σήματος στην εγχώρια τουριστική αγορά.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, το ντεμπούτο του Hilton Garden Inn Chania City στην Κρήτη, δυναμικότητας 48 δωματίων, προγραμματίζεται για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Four Seasons Resort Mykonos

Μετά την άφιξή της στον εμβληματικό Αστέρα Βουλιαγμένης στον οποίο χάρισε το brand της, η Four Seasons Hotels and Resorts επεκτείνει το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της, με την προσθήκη σε αυτό δύο ακόμη resorts υψηλών απαιτήσεων.

Το ένα εκ των δύο, το Four Seasons Resort Mykonos αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2025. Το νέο resort, το οποίο κατασκευάζεται κατά μήκος της ακτογραμμής του κόλπου στο Καλό Λιβάδι, θα διαθέτει 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Το συγκεκριμένο project, αρχικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, είναι επί της ουσίας το δεύτερο επενδυτικό εγχείρημα της εταιρείας επενδύσεων AGC Equity Partners, μετά την εξαγορά και την ανάπλαση της χερσονήσου Astir Palace στη Βουλιαγμένη, η οποία περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, την Astir Marina και την Astir Beach.

Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas

Τον Δεκέμβριο του 2025 θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στην οποία προχώρησαν μέσα στο 2024 η Wyndham Hotels & Resorts και ο επιχειρηματικός όμιλος DKG Development για τη δημιουργία του πρώτου Wyndham στον Πειραιά.

Μεταξύ άλλων, το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, μία επένδυση αξίας 25 εκατ. ευρώ, θα διαθέτει 72 πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, τα περισσότερα με θέα στη θάλασσα, εστιατόριο, γυμναστήριο και spa, καθώς και έναν πολυχώρο εκδηλώσεων.

Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton

Το άνοιγμα του πλήρως ανακαινισμένου CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton την προσεχή άνοιξη θα σημάνει την άφιξη του πρώτου ξενοδοχείου με brand της Hilton στην Κάρπαθο και του πρώτου Tapestry Resort στην Ευρώπη.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 43 σουίτες, εκ των οποίων οι 14 με ιδιωτική πισίνα και οι 4 με υδρομασάζ, ενώ στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται, μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα, snack bar, χαλαρωτικό μίνι σπα, γυμναστήριο, κιόσκι με παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακό καφέ και yoga bar.

Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο αποτελεί μια συμφωνία franchise της Hilton με το CHC Group.

Avali, Mar-Bella Collection

Ένα ακόμη ξενοδοχείο θα προσθέσει στο portfolio της η αλυσίδα Mar-Bella Collection φέτος. Το τέταρτο κατά σειρά ξενοδοχείο της αλυσίδας, το Avali, το οποίο αναπτύσσεται στη θέση του παλαιού Corfu Senses Resort στην Κέρκυρα, αντιστοιχεί σε μία επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Το ανακαινισμένο 5 αστέρων παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, που αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικών συμφερόντων ξενοδοχειακής αλυσίδας στο νησί των Φαιάκων, θα είναι δυναμικότητας 200 κλινών.

Στόχος της Mar-Bella Collection είναι η δημιουργία ενός προορισμού που θα συνδυάζει την πολυτέλεια με την αυθεντική εμπειρία της κερκυραϊκής φιλοξενίας.

NYX Thessaloniki

Μέσα στο 2025 έχει προγραμματιστεί και το opening του τετράστερου ΝΥΧ Thessaloniki, ενός ακόμη ξενοδοχείου που θα φέρει την υπογραφή της ισραηλινών συμφερόντων αλυσίδας Fattal.

Το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 130 δωματίων, θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή 1 και Κατούνη, στο κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο το είχε αγοράσει η Fattal στο πλαίσιο πλειστηριασμού έναντι ποσού 9 εκατ. ευρώ, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 20 εκατ. ευρώ.

Movenpick Resort Agios Nikolaos Sivota

Πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2025 θα κάνει τo 5 αστέρων Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, ένα ξενοδοχείο 67 δωματίων που θα σηματοδοτήσει την άφιξη του brand Mövenpick στην Ελλάδα.

Το resort, μεταξύ άλλων, θα διαθέτει pool bar, beach bar, γυμναστήριο και δύο πισίνες, μία αφιερωμένη μόνο σε ενήλικες και μια για όλη την οικογένεια.

Ο όμιλος Mitsis Hotels, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, επεκτείνεται με τη διαχείριση νέου πολυτελούς 5* ξενοδοχειακού θερέτρου στη Χαλκιδική.