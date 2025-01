Προχωρά το IPO της Titan America για εισαγωγή στη Wall Street

Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) με ανάρτησή της στο Χρηματιστήριο ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Titan America SA, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του Ομίλου στις ΗΠΑ («Titan America»), υπέβαλε δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 («Registration Statement») στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC»).

Οπως αναφέρει, «η ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχει εγγύηση σχετικά με το αν ή πότε θα πραγματοποιηθεί, καθώς και για το οριστικό μέγεθος ή τους λοιπούς όρους της προσφοράς.

Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

Η αρχική δημόσια προσφορά («IPO») σχεδιάζεται να περιλαμβάνει μία πρωτογενή προσφορά από την Titan America, καθώς και μία δευτερογενή πώληση από την Titan Cement International SA.

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.

Η προτεινόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»). Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global MarketsInc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή τηλεφωνικά στο (+1 800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (+1 866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Δήλωση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η δήλωση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων, ούτε προβλέπεται η πώληση των κινητών αυτών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.