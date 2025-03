Σειρά δράσεων από τη Vodafone για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Η Vodafone, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Together for Net Zero», αναλαμβάνοντας νέες δράσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Τελικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα και η δραστική μείωση των αποβλήτων στα ιδιόκτητα καταστήματα της εταιρείας, καθώς και η κινητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υιοθέτησης βιώσιμων επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Vodafone Ελλάδας ολοκλήρωσε τη χαρτογράφηση και μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα των ιδιόκτητων καταστημάτων της, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές (Scope 1, 2 και 3) που σχετίζονται με τη λειτουργία, την κατανάλωση ενέργειας και τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, η Vodafone Ελλάδας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ιδιόκτητων καταστημάτων, αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω εγγυήσεων προέλευσης. Επιπλέον, εφαρμόζει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η χρήση φωτιστικών LED και η εγκατάσταση έξυπνων λύσεων φωτισμού, ενώ έχουν επανασχεδιαστεί τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, αντικαθιστώντας τον παλαιό εξοπλισμό με σύγχρονες, υψηλής απόδοσης λύσεις κλιματισμού. Η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών για το δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων επιβεβαιώθηκε μέσω της πιστοποίησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα First Climate .

Το πρώτο Zero Waste κατάστημα της Vodafone στην Ελλάδα

Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας ανέπτυξε ένα νέο πλαίσιο δράσης για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία των καταστημάτων της, το οποίο περιλαμβάνει:

Χαρτογράφηση και μέτρηση εισροών και εκροών υλικών και προϊόντων

Διαλογή αποβλήτων στην πηγή για ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών

Εκπαίδευση των εργαζομένων

Μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ).

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε από το κατάστημα στο The Mall Athens, το οποίο έλαβε πιστοποίηση Zero Waste to Landfill από την TÜV Austria με ποσοστό εκτροπής 91%. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά σε όλο το δίκτυο ιδιόκτητων καταστημάτων.

Ο δεύτερος πυλώνας συνεργασίας των δύο οργανισμών, στοχεύει στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στην ιστοσελίδα #SwitchToGreen | Vodafone.gr, οι χρήστες μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και εύκολες στην εφαρμογή συμβουλές. Μαζί με τον λεπτομερή οδηγό που έχει δημιουργηθεί, οι πολίτες έχουν τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ακολουθήσουν στην καθημερινότητά τους επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να κάνουν τη θετική αλλαγή.

Επιπλέον, ακολουθώντας την ευρύτερη στρατηγική της για την αειφορία, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει και την πρωτοβουλία «Βοήθησε στην αποστολή μας να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο τηλεφωνικές συσκευές για τον πλανήτη», που πραγματοποιείται και αυτή σε συνεργασία με το WWF. Για κάθε συσκευή που συλλέγεται από τα καταστήματα Vodafone, η εταιρεία προσφέρει 1£ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων του WWF παγκοσμίως. Μέσω της ανακύκλωσης η πρωτοβουλία συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.