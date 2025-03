Διάκριση για την εφαρμογή πληρωμών του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ

Το Χάλκινο Βραβείο για την ψηφιακή εφαρμογή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Green Pay απέσπασε το Πράσινο Ταμείο στην κατηγορία «Best Payments Initiative» κατά την απονομή των Digital Finance Awards 2025.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη διάκριση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, σε συνέχεια του Ασημένιου Βραβείου, που απέσπασε στα Environmental Awards 2024 στην κατηγορία «Environmental Excellence to Public sector», του Χάλκινου Βραβείου στα Digital Finance Awards 2023 στην κατηγορία «Best Green / ESG Initiative or Product» και του Χάλκινου Βραβείου στα Best City Awards 2023 στην κατηγορία «Εφαρμογές Ι.C.T & D.T». Η ηλεκτρονική υπηρεσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy.

Για τη διάκριση αυτή ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε: «Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική διάκριση που αποσπά η υπηρεσία Green Pay και εντάσσεται στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Πράσινου Ταμείου μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του. Βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ