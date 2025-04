Το ριμπάουντ της Fourlis μετά την κυβερνοεπίθεση

Ανάκαμψη στις like for like πωλήσεις στο α' τρίμηνο της χρήσης περιμένει ο όμιλος. Οι νέες επενδύσεις σε IKEA και Foot Locker θα προσθέσουν 50 εκατ. ευρώ τζίρου. Τι φέρνει η αποενοποίηση της Trade Estates.