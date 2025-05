Νέα λύση αποδοχής πληρωμών από το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας

H λύση Connect all in one των NBG Pay, EDPS και του Ομίλου Epsilon Net έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών τους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η συγκεκριμένη λύση, η οποία είναι διαθέσιμη και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, συνδυάζει την ψηφιακή ταμειακή μηχανή EPSILON SMART ΤΑΜΕΙΑΚΗ και την αποδοχή πληρωμών μέσω κάρτας σε μία συσκευή (POS PAX A8900).

Ειδικότερα, επιτρέπει την έκδοση και αποστολή φορολογικών παραστατικών (αποδείξεων, τιμολογίων & δελτίων αποστολής), την αποδοχή πληρωμών με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, την αυτόματη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ μέσω του myDATA, καθώς και την αυτόματη αποστολή στοιχείων στο λογιστήριο της επιχείρησης ή στο λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται. Επιπλέον, χάρη στη φορητότητα και την αυτονομία της συσκευής, προσφέρει απόλυτη ευελιξία στη χρήση, διευκολύνοντας τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.

Το Connect all in one καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως:

Εμπόριο (ψιλικά, mini market, pet shop, καταστήματα ένδυσης, είδη δώρων)

Υπηρεσίες (κομμωτήρια, καθαριστήρια, τεχνικά επαγγέλματα, τουριστικές δραστηριότητες)

Take away, λαϊκές αγορές, συνεργεία και πολλές ακόμη κατηγορίες

Τα σύγχρονα τερματικά αποδοχής καρτών All in One, όπως το POS PAX A8900, έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποστηρίξουν επιπλέον λειτουργίες, χωρίς να περιορίζονται στις εξειδικευμένες εφαρμογές για πληρωμές.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της NBG Pay και της Global Payments στις υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών με την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας και την εξειδίκευση του Ομίλου Εpsilon Net σε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, καθώς και την υποστήριξη της EDPS, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στην παροχή λύσεων ηλεκτρονικών συναλλαγών και τεχνολογίας POS στην ελληνική αγορά, τo Connect all in one αποτελεί μια πρωτοποριακή και αξιόπιστη λύση για κάθε μικρή, μικρομεσαία επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία», καταλήγει η ανακοίνωση.