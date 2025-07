Διοικητικές αλλαγές στην στην ABBank, νέος CEO ο Αριστείδης Βουράκης

Την διοικητική της αναδιοργάνωση ανακοίνωσε η τράπεζα, με τον επικεφαλής της κυπριακής Astrobank να αναλαμβάνει το πόστο του CEO από αρχές Οκτωβρίου. Το who is who των νέων στελεχών.