Motor Oil: Πτώση κερδών στα 163,4 εκατ. στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil το Α’ Εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5.265,6 εκατ. έναντι Ευρώ 6.237,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,59%.

Η εν λόγω εξέλιξη, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, οφείλεται στην μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,20% (από ΜΤ 7.050.310 σε ΜΤ 6.260.917) σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 13,6% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2024 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 1,06% (μέση ισοτιμία Α’ εξαμήνου 2025: 1€ = $1,0927 έναντι 1€ = $1,0813 την αντίστοιχη περίοδο του 2024) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

Ο μειωμένος όγκος πωλήσεων το Α’ εξάμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής λόγω της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μίας εκ των δύο μονάδων διύλισης αργού (Crude Distillation Unit-CDU) που διαθέτει, και η οποία επλήγη εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 17.09.2024.

Επισημαίνεται ότι, το Α’ εξάμηνο 2025, η παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της Εταιρείας ξεπέρασε το 80% της συνολικής δυναμικότητάς του, όπως αυτή διαμορφώνεται με συνυπολογισμό της διύλισης αργού πετρελαίου και της επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων (μαζούτ, νάφθα, VGO (Vacuum Gasoil)). Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025.

Το Α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., και του ομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν στο 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 77,68% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας που διαμορφώθηκε σε 81,82% (87,24% το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2025 στο ποσό των Ευρώ 430.522 χιλ. έναντι Ευρώ 791.816 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ήτοι μειωμένο κατά 45,63%.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2025 σε Ευρώ 387.437 χιλ. από Ευρώ 638.682 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μείωση 39,34%).

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2025 σε Ευρώ 217.759 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 468.588 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2025 σε Ευρώ 163.407 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 361.999 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

