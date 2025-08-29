Πού μπαίνει ο πήχης για το κοινό σχήμα Intralot-Bally’s

Τα οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2025 γνωστοποίησε η Intralοt κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκε η επόμενη μέρα του ομίλου μετά την εξαγορά του Τομέα International Interactive της Bally’s.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intralot, Νίκο Νικολακόπουλο, υπήρξε μια σταθερότητα όσον αφορά την κερδοφορία. Τα EBITDA σημείωσαν αύξηση 1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Συγχρόνως, οι λειτουργικές ταμειακές ροές καταγράφουν άνοδο 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο δείκτης καθαρής μόχλευσης κατέβηκε στο 2,3x σε σχέση με το 2,7x τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο όμιλος μετά την εξαγορά

Σε ότι αφορά την συμφωνία για την εξαγορά του Τομέα International Interactive της Bally’s ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralοt σημείωσε ότι η συναλλαγή έγινε με αποτίμηση 2,67 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,530 δισ. ευρώ είναι μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 1,136 δισ. ευρώ είναι με έκδοση νέων μετοχών της Intralοt.

Ο κ. Νικολακόπουλος υπενθύμισε επίσης ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ένα νέο δάνειο 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων της εταιρείας και με ΑΜΚ με μετρητά ύψους 400 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Bally’s Corporation θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, η οποία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Λόγω των λειτουργικών ταμειακών ροών που θα δημιουργεί η εταιρεία οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουμε, δηλαδή σε ένα με δύο χρόνια είναι αφενός να ξαναφέρουμε τον δείκτη μόχλευσης γύρω στις 2,5x το EBITDA, δηλαδή πάνω κάτω εδώ που είμαστε και σήμερα και επίσης να ξεκινήσουμε τη διανομή μερίσματος που να είναι το 35% των καθαρών κερδών», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralοt.

Αναφερόμενος στα βασικά χαρακτηριστικά για την στρατηγική επιλογή αυτής της νέας ενοποιημένης εταιρείας ο κ. Νικολακόπουλος σχολίασε πως «πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει μια εταιρεία που θα είναι παγκόσμια δύναμη γενικότερα στον χώρο του gaming».

Ο ίδιος μιλώντας για το μέγεθος της αγοράς επισήμανε πως «η Intralot όπως είναι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στο κομμάτι του b2b της τεχνολογίας λοταριών, η οποία είναι μια αγορά πολύ μικρότερη σε σχέση με την ευρύτερη αγορά που θα δραστηριοποιείται το καινούργιο σχήμα.

Η συνολική προσβάσιμη αγορά (total addressable market) του online gaming μαζί με τη λοταρία σύμφωνα με τους αναλυτές το 2029 θα είναι λίγο λιγότερο από 200 δισ. δολάρια, ενώ αυτή τη στιγμή η αγορά που δραστηριοποιείται η Intralοt και που μπορεί να χτυπήσει δουλειές είναι κάτι λιγότερο από 10 δισ. Άρα μιλάμε για 15 και 20 φορές μεγαλύτερη αγορά».

Ο κ. Νικολακόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για μια αγορά που τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intralοt υπογράμμισε ότι οι δύο εταιρείες είναι συμπληρωματικές σε πολλά επίπεδα, όπως η τεχνολογία, η γεωγραφική κάλυψη, αλλά και τα κανάλια διανομής. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η νέα εταιρεία θα μπορέσει να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερα έργα, ενώ όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Intralot με την εμπειρία της θα μπορέσει να βοηθήσει το σχήμα που θα δημιουργηθεί να λανσάρει νέες δραστηριότητες στο online gaming.