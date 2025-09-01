#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιδιες μετοχές αξίας 7,8 εκατ. ευρώ απέκτησε η Eurobank

Η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 37.142.679 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0102% του μετοχικού κεφαλαίου της

Ιδιες μετοχές αξίας 7,8 εκατ. ευρώ απέκτησε η Eurobank

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:55

Η Eurobank Holdings, σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 25/08/2025 – 29/08/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.386.277 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,2842, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.837.045,26.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 37.142.679 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0102% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Euroxx: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες, δικαιούνται premium

Προχωρά η συγχώνευση Ελληνικής και Eurobank Κύπρου

Metlen: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για squeeze out της «παλιάς» μετοχής

Eurobank: Πώς ήρθε η βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου το 1ο εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο