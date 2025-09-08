#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τράπεζα Κύπρου: Ανέβασε το ποσοστό της στο 5,87% η Wellington

Από 3,99% προηγουμένως ανέβασε το ποσοστό της η επενδυτική εταιρεία.

Τράπεζα Κύπρου: Ανέβασε το ποσοστό της στο 5,87% η Wellington

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:47

Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε ότι η Wellington ανέβασε το ποσοστό της στην τράπεζα στο 5,87% από 3,99% προηγουμένως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πέρασαν τα πακέτα από το placement της Τράπεζας Κύπρου

Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς για το placement της EBRD

Μέσω placement αποεπένδυσε από την Κύπρου η EBRD

Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο