ΟΛΘ: Ανεβαίνει στην «1η κατηγορία» με την επέκταση του 6ου προβλήτα

Λόγω του μεγάλου μήκους του, ο προβλήτας θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο ένα πολύ μεγάλο πλοίο κοντέινερ όσο και ταυτόχρονα πολλά μικρότερα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:29

Αλλάζει κατηγορία το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση της επέκτασης του 6ου προβλήτα. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 36 μήνες και θα αναβαθμιστεί στην πρώτη ταχύτητα των λιμένων παγκοσμίως, επεκτείνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που ήδη διαθέτει.

Το έργο αναμένεται να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης τον Νοέμβριο, με τις πρόδρομες εργασίες να έχουν ξεπεράσει το 50%. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ, Γιάννη Τσάρα ένα σημαντικό ζήτημα για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του λιμένα της Θεσσαλονίκης και κυρίως αυτών του 6ου προβλήτα, είναι η σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.

Αναφορικά με την κρουαζιέρα, ο κ. Τσάρας επιβεβαίωσε ότι και το 2025 βρίσκεται σε δυναμική τροχιά όπως πιστοποιούν οι προγραμματισμένες αφίξεις.

Πηγή: ertnews.gr

