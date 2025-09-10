Attica Group: Στα σκαριά το πρώτο «πράσινο» πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας

Την επόμενη εβδομάδα στο ναυπηγείο CMI Jinling Weihai της Κίνας αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κοπής χάλυβα (Steel Cutting), που θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη κατασκευής του πρώτου από τα δύο πλοία που προβλέπει η συμφωνία της αttica Group με τη Stena RoRo, το οποίο θα είναι και το πρώτο «πράσινο» πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Όπως τόνισε η διοίκηση του ομίλου στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επένδυση που εντάσσεται στις δράσεις της Attica Group για «πράσινη» μετάβαση και ανανέωση του στόλου της -ενός από τους τρεις πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας- βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την παράδοση των δύο πλοίων το α’ και το β’ εξάμηνο του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με τη Stena RoRo αφορά τη ναυπήγηση και μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα αγοράς δύο πλοίων και προοπτική επέκτασης για επιπλέον δύο πλοία.

Η πορεία της κίνησης

Μικτή χαρακτήρισε, την ίδια στιγμή, η διοίκηση του ομίλου την πορεία της αγοράς, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει μικρές αυξομειώσεις ανάλογα με τον προορισμό και την αλλαγή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.

Βάσει των στοιχείων, η γραμμή της Αδριατικής καταγράφει μικρή πτώση, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ, στον αντίποδα, θετικό πρόσημο καταγράφει η κίνηση στον Αργοσαρωνικό.

«Η φετινή είναι μια σεζόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη και τη δημοσιότητα του συγκεκριμένου φαινομένου, γεωπολιτικές εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

Άλλη μεγάλη πρόκληση είναι αυτή της ακρίβειας που έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά ως προς τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Και όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα με μικτές τάσεις, ανάλογα με τις αγορές και την ένταση του ανταγωνισμού. Αλλάζουν οι δυναμικές μεταξύ προορισμών και προτιμήσεων επιβατών.

Παράλληλα, αυξήθηκε το λειτουργικό κόστος λόγω περιβαλλοντικών μέτρων και τελών που έχουν τεθεί πλέον σε ισχύ. To α’ εξάμηνο καταγράφουμε αύξηση του τζίρου, αλλά αυξητικά κινήθηκε και η βάση κόστους», τόνισε, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της εισηγμένης.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 οι ακτοπλοϊκές συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Η υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων εισάγεται σταδιακά: 40% το 2024, 70% το 2025 και 100% το 2026.

Το 2025 ενεργοποιήθηκε ο νέος κανονισμός «FuelEU Maritime», ως βασικού μέρους της δέσμης Fit for 55 της ΕΕ, που έχει να κάνει με την ποιότητα των καυσίμων και, τέλος, από την 1η Μαΐου όλη η Μεσόγειος και όλα τα πλοία εντός αυτής πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο, το επονομαζόμενο low sulfur marine gasoil (LS-MGO), το οποίο είναι ακριβότερο μέχρι και 50% από τα καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

«Δεν προχωρήσαμε σε αυξήσεις τιμών, αντίθετα ενισχύσαμε εκπτωτικές πολιτικές με επίκεντρο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», ανέφερε η διοίκηση του ομίλου.

Το ομολογιακό και το placement

Αναφορικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου, η διοίκηση της Attica Grοup τόνισε: «Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, οι οποίες, ωστόσο, ακολουθούν ένα χρονικό πλαίσιο που επιβάλλεται και από συμβούλους. Η επιθυμία μας είναι να ολοκληρωθεί φέτος ή πολύ νωρίς την επόμενη χρονιά, αλλά όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να μπούμε σε αυτή».

Σχετικά, δε, με το placement, οι επικεφαλής της εταιρείας είπαν πως «δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το placement. Θα ληφθούν τα μέτρα που επιτρέπει ο νόμος για να ολοκληρωθεί η διασπορά μέχρι την ημερομηνία που πρέπει».

Οι τρεις πυλώνες

Η διοίκηση του ομίλου ανέπτυξε και τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία εδράζεται σε τρεις πυλώνες: την πελατοκεντρικότητα, την «πράσινη» μετάβαση και τη λειτουργική βελτιστοποίηση.

Πελατοκεντρικότητα: Ο όμιλος ολοκλήρωσε την α’ φάση του έργου Synthesis, που αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών software και hardware σε μια ενοποίηση των συστημάτων πελατοκεντρικότητας, με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ταξιδιωτών και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους επιβάτες.

Προχώρησε, παράλληλα, σε μια «δομική αλλαγή» που αφορά την ίδρυση ενός νέου πυλώνα με αυτόνομη ηγεσία για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας και, τέλος, προχώρησε σε συνεργασία με τις εταιρείες Telenor και Orbit για την ενίσχυση των υπηρεσιών WiFi στα πλοία.

Το συγκεκριμένο project ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και πλέον ο στόλος λειτουργεί με αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνίας. Ένα σημαντικό και συνάμα δύσκολο project. Έχουν μπει οι υποδομές στην ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας.

«Πράσινη» ανάπτυξη: Ο όμιλος έχει προχωρήσει στην παραγγελία δύο νέων πλοίων για τις γραμμές της Αδριατικής, ένα project που εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, η Αttica Group υλοποιεί επενδύσεις σε energy saving devices, που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών κατά 30%, για όλο τον στόλο του και είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε βιοκαύσιμα σε πιλοτικό επίπεδο στην κατεύθυνση επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της.

Λειτουργική βελτιστοποίηση: Η Attica Grοup πραγματοποιεί αναλυτική και συστηματική χαρτογράφηση των λειτουργιών της, με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί έργο απλοποίησης της εταιρικής δομής του ομίλου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενοποίησης μετά τις συγχωνεύσεις.