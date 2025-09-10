#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Forum: Ενισχύει τη θέση της στις εκθέσεις με την εξαγορά την O.Mind Creatives

Η O.Mind Creatives δραστηριοποιείται στις εμπορικές εκθέσεις, τις εκδόσεις και τη διαφήμιση, με στόχο να λειτουργεί ως οργανωτικός κόμβος που φέρνει σε επαφή προμηθευτές και πελάτες.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:54

Στην εξαγορά της O.Mind Creatives προχώρησε η ForumΑΕ, μέλος του γερμανικού ομίλου NurnbergMesse από το 2019 και διοργανώτριας εταιρείας εκθέσεων όπως η Horeca, η Foodexpo κ.α.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Forum, Θάνος Παναγούλιας ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι, με την εξαγορά δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος καθώς διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο με νέα προϊόντα, νέες εκθέσεις και επεκτείνεται σε νέες αγορές. Επιπλέον επισημάνθηκε στην εκδήλωση ότι, το τίμημα της εξαγοράς κρίνεται ως δίκαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η μητρική Nurnberg Messe διοργανώνει 120 διεθνείς εκθέσεις, αλλά όπως αναφέρθηκε, δεν αφορούν, ακόμη, όλες και την ελληνική αγορά.

Από την πλευρά της η O.Mind Creatives δραστηριοποιείται στις εμπορικές εκθέσεις, τις εκδόσεις και τη διαφήμιση, με στόχο να λειτουργεί ως οργανωτικός κόμβος που φέρνει σε επαφή προμηθευτές και πελάτες σε κλάδους όπως τα logistics, οι μεταφορές, η βιομηχανία τροφίμων (κρέας, γάλα, κατεψυγμένα προϊόντα) αλλά και η μαζική εστίαση.

Όπως αναφέρθηκε, η Forum ενισχύει την στρατηγική της θέση στις μεγάλες εκθέσεις και η συνεργασία με την O.Mind εκτιμάται ότι δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα, που ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στον εκθεσιακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παναγούλιας η προγραμματισμένη επέκταση του Metropolitan Expo εκτιμάται ότι θα βοηθήσει να καλυφθεί μέρος της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει στη χώρα μας σε τρεις πυλώνες (τουρισμός, αγροτοδιατροφή και logistics) και δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τον εκθεσιακό κλάδο.

Σημειώνεται ότι ο ενοποιημένος τζίρος της Forum προβλέπεται να ξεπεράσει το 2025 τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ο κλάδος διοργάνωσης εκθέσεων και κατασκευής περιπτέρων υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, με την επίδραση στην ελληνική οικονομία να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

