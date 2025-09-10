#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΛΘ: Αποχωρεί ο γενικός Οικονομικός Διευθυντής ο Σπύρος Στάμου

Η εταιρεία θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση αναφορικά με την αντικατάστασή του.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:12

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Σπύρος Στάμου αποχωρεί από την Εταιρεία στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Η ΟΛΘ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Στάμου για το έργο του ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση αναφορικά με την αντικατάστασή του.

