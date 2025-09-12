#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,81% η Praude Asset Management και με 1,42% η Jefferies International

Μετοχικές μεταβολές των Praude Asset Management και Jefferies International ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ. Με 1,07% η Triton Asset Management AEΔΑΚ.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:13

Τελ. Ενημ.: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:15

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 36.007 μετοχών της ΕΧΑΕ, αξίας 248.760,49 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,81% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε για πωλήσεις 105.090 μετοχών της εταιρείας.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,42% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με 1,07% η Triton Asset Management AEΔΑΚ

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 11.09.2025 ενημέρωσε ότι λόγω απόκτησης μετοχών στις 10.09.2025 από τα αμοιβαία κεφάλαια TRITON A/K MIKTO (LEI 2138005AUE1SYWEUNK41) & TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (LEI 213800ABZAHYTE1YNK02), κατέχει το 1,07% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 0,99% πριν τις συναλλαγές.

