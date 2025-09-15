#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Alpha Trust: Νέα διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών η κα Μαρίνα Καλαρίτη

Η κα Καλαρίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Accounting & Finance του Cardiff Metropolitan University ενώ διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Alpha Trust: Νέα διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών η κα Μαρίνα Καλαρίτη

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:07

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 15.09.2025 καθήκοντα Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου αναλαμβάνει η κα Μαρίνα Καλαρίτη.

Η κα Καλαρίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Accounting & Finance του Cardiff Metropolitan University ενώ διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η κα Καλαρίτη, κατά την μακρόχρονη πορεία της στον Όμιλο έχει συμβάλει ανεκτίμητα στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξή του, αποτελώντας πολύτιμο μέλος της οικογένειας της ALPHA TRUST, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Trust: Στο 5,94% ανέβηκε το ποσοστό του Νικόλαου - Αλέξανδρου Κομνηνού

Χρηματιστήριο: Χαμηλός τζίρος και profit taking στις τράπεζες

Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για ελληνικές τράπεζες η Pantelakis

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο