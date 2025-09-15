ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,01% η Praude Asset Management

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 121.759 μετοχών της ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 840.830,21 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,66% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,01% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επίσης, η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 15.09.2025 ενημέρωσε ότι προέβη σε απόκτηση 322.600 μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005) με μέση τιμή απόκτησης €7.00 ανά μετοχή.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

1. Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

2. Alpha Ελληνικό Μικτό

3. Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

4. Alpha Greek Equity Quality Income Fund

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, τα ανωτέρω αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν το 4,13% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,59% προ της έναρξης της Δημόσιας Πρότασης και των συναλλαγών.