Η ElvalHalcor ενισχύει την αμυντική βιομηχανία με αλουμίνιο υψηλής τεχνολογίας

Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, συνεχίζει δυναμικά τη μακρόχρονη πορεία της ως κορυφαίος προμηθευτής της αμυντικής βιομηχανίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διαθέτοντας εξειδικευμένη έρευνα και ανάπτυξη, η Elval προσφέρει απαιτητικά προϊόντα αλουμινίου για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών στον αμυντικό τομέα, αυξάνοντας διαρκώς το αποτύπωμά της σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Elval προμήθευσε την ελληνική εταιρεία Mevaco με αλουμίνιο υψηλών προδιαγραφών, για την κατασκευή πολεμικών πλοίων νέας γενιάς από τη Naval Group, έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στον τομέα της άμυνας. Η Mevaco αποτελεί σημαντικό συνεργάτη της Elval, καθώς και βασικό προμηθευτή μηχανολογικών συστημάτων και εξοπλισμού μεταλλουργίας για τον όμιλο Naval. Συγκεκριμένα, το αλουμίνιο της Elval αξιοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI HN (Frégates de Défense et d'Intervention – Hellenic Navy) της Naval Group, για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.

Ο κ. Χαράλαμπος Χάικος, Commercial Senior Director της Elval, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Mevaco στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI HN του Naval Group για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της τεχνογνωσίας και της αξιοπιστίας της Elval στον τομέα της άμυνας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας μας, αλλά και στην υποστήριξη καινοτόμων έργων σε διεθνές επίπεδο».

Η Elval διαθέτει πολυετή εμπειρία και διεθνή παρουσία σε έργα άμυνας, με συνεργασίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Μέση Ανατολή. Καθώς το αλουμίνιο είναι ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό μέταλλο, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως ιδανική επιλογή για αμυντικές εφαρμογές όπου η αντοχή χωρίς πρόσθετο βάρος είναι κρίσιμη. Κράματα αλουμινίου ειδικών προδιαγραφών της Elval διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα, χαμηλό βάρος, υψηλή μηχανική απόδοση, αντοχή στη διάβρωση και μακροχρόνια αξιοπιστία.

Η Elval επενδύει σταθερά στη συνεχή εξέλιξη της έλασης του αλουμινίου, στην καινοτομία και σε συνεργασίες με βιομηχανικούς εταίρους και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και τεχνολογικά προηγμένης αμυντικής βιομηχανίας.