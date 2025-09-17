#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΛΠ: Εκπαίδευση εργαζομένων στην υποστήριξη ΑμεΑ και επιβατών με προβλήματα υγείας

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:16

Τη συνεργασία με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ), ανακοίνωσε ο ΟΛΠ

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξυπηρέτηση–Παροχή Συνδρομής σε Επιβάτες με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & Μειωμένη Κινητικότητα», με στόχο την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού σε θέματα συμπερίληψης και πρόσβασης όλων των επιβατών στις λιμενικές υπηρεσίες.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να λάβουν σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών με και χωρίς αναπηρία, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων στην Ελλάδα, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερα από 1.000 στελέχη του ΟΛΠ, παρέχοντάς τους ενημέρωση και εξοικείωση με τις βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων με οπτική αναπηρία, κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, κώφωση/βαρηκοΐα, νοητική, γνωστική, αναπτυξιακή ή ψυχική αναπηρία, καθώς και με λοιπές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

«Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά του ΟΛΠ στη διαμόρφωση μιας θετικής και ασφαλούς ταξιδιωτικής εμπειρίας για όλους τους επιβάτες, προωθώντας παράλληλα τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε.

 

