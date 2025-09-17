Τράπεζα Κύπρου: Επαναγόρασε ομόλογα ύψους 217 εκατ. ευρώ

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρίας στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου τους για αγορά από την Εταιρία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής τους αξίας.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από την Εταιρία. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1.5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) (ISIN: XS3172420930) ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος. Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μ.β.

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.