#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αττικές Εκδόσεις: Συνεργασία για διαφημιστική εκμετάλλευση των προσόψεων του Πύργου Πειραιά

Η συμφωνία με την Piraeus Tower είναι καταρχήν 3ετής, με δυνατότητα ανανέωσης, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Αττικές Εκδόσεις: Συνεργασία για διαφημιστική εκμετάλλευση των προσόψεων του Πύργου Πειραιά

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:38

Η Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία Piraeus Tower Α.Ε., κοινοπραξία της DIMAND με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την PRODEA Investments, με σκοπό τη διαφημιστική εκμετάλλευση των προσόψεων του Πύργου Πειραιά, κάνοντας χρήση σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, ο Πύργος του Πειραιά, ένα από τα πλέον εμβληματικά τοπόσημα της Αττικής, αποτελεί μοναδικό σημείο από το οποίο διέρχονται εκατομμύρια πολίτες αλλά και ξένοι επισκέπτες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προβολή εταιρειών και brands που θέλουν να περάσουν το μήνυμά τους στο ευρύ κοινό με έναν πρωτοποριακό και σύγχρονο τρόπο.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι καταρχήν 3ετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει την εμπορική της στρατηγική στη διαφημιστική αγορά σε έναν νέο τομέα με σημαντικές προοπτικές, και εξελίσσει δυναμικά τις προσφερόμενες λύσεις στους διαφημιζόμενους πελάτες της.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αττικές Εκδόσεις: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Μισή μονάδα άνοδος για τη ΝΔ, οκτώ κόμματα στη Βουλή

Μητσοτάκης: Η μείωση ΦΠΑ θα εξουδετέρωνε το πακέτο ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο