Η Τσάλα Μέντερες επικεφαλής διεθνών πωλήσεων περιεχομένου σε Alter Ego και Mega

Το MEGA, έχοντας ήδη εισέλθει με επιτυχία στην παγκόσμια αγορά με πωλήσεις προγραμμάτων μυθοπλασίας (Maestro, Silent Road, Milky Way), στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές του αποτύπωμα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:08

Η Alter Ego Media καλωσορίζει την Cagla Menderes (Τσάλα Μέντερες), η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Head of International Content Sales) στον Όμιλο και το MEGA.

Το MEGA, έχοντας ήδη εισέλθει με επιτυχία στην παγκόσμια αγορά με πωλήσεις προγραμμάτων μυθοπλασίας (Maestro, Silent Road, Milky Way), στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές του αποτύπωμα. Η έλευση της Μέντερες, με πολυετή γνώση της διεθνούς αγοράς περιεχομένου και εμπειρία στη χάραξη στρατηγικών πωλήσεων, θα συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Τσάλα Μέντερες έχει εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς όπως το Kanal D International, όπου ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών πωλήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Επιπλέον, συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια κυκλοφορία νέων τίτλων και στην ανάπτυξη μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών για λογαριασμό της Global Agency, επιτυγχάνοντας σταθερή ετήσια αύξηση πωλήσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Παράλληλα, ως Sales Consultant στο MBC Group – O3 Productions, σχεδίασε στρατηγικά πλάνα πωλήσεων και μάρκετινγκ για παραγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του καταλόγου της O3 Productions διεθνώς.

Στόχος της ίδιας και της ομάδας της δεν είναι απλώς η πώληση τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά η ανάδειξη της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργικότητας και ταυτότητας στη διεθνή σκηνή.

H Alter Ego Media την καλωσορίζει και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η εργατικότητά της θα συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω εξωστρέφεια του Ομίλου, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

 

