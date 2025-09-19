Χρυσό βραβείο για την Nexi Ελλάδος στα BITE Awards

Η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, διακρίθηκε με το χρυσό βραβείο στα φετινά BITE Awards, στην κατηγορία «Best eBusiness/eCommerce provider/solution» για την πλατφόρμα πληρωμών Nexi XPay. Η βράβευση έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης της e-Commerce λύσης Nexi XPay τον περασμένο Φεβρουάριο, με την ενεργοποίηση των ψηφιακών πορτοφολιών Apple Pay και Google Pay.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Nexi XPay, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών της Nexi, είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία πληρωμής στους πελάτες τους. Η πλατφόρμα ενσωματώνεται εύκολα σε e-shop και εφαρμογές, υποστηρίζει τα σημαντικότερα διεθνή σχήματα καρτών (Visa, Mastercard, Amex, Diners, Discover) και διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, όπως Pay-by-Link και tokenization, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε συναλλαγή. Η Nexi XPay εξελίσσεται συνεχώς, ενσωματώνοντας νέες δυνατότητες που ανταποκρίνονται στις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς – με πιο πρόσφατη την ενσωμάτωση των ψηφιακών πορτοφολιών, μια από τις πλέον δυναμικές μεθόδους πληρωμής διεθνώς.

Η κ. Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος, δήλωσε σχετικά:

«Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιβεβαίωση της στρατηγικής μας επιλογής να δημιουργούμε προϊόντα που απαντούν στις εξελίξεις της αγοράς πληρωμών και στις ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι και στην περίπτωση της Nexi XPay, βλέποντας την αυξανόμενη τάση για χρήση ψηφιακών πορτοφολιών, ενσωματώσαμε στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη δυνατότητα, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τους τρόπους πληρωμής - δίνοντας στις επιχειρήσεις ένα ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που τους επιτρέπει να παραμένουν ανταγωνιστικές και να προσφέρουν μια ασφαλή και σύγχρονη αγοραστική εμπειρία».

Η τελετή απονομής των φετινών BITE Awards πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία κορυφαίων στελεχών της αγοράς ΤΠΕ και καινοτόμων επιχειρήσεων που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα.